Спорт
0

Валиева назвала возвращение к турнирам лучшим, что с ней произошло

Чемпионат России по прыжкам стал для фигуристки первым официальным стартом после отбытия дисквалификации за допинг. В 1/4 финала она чисто исполнила четверной тулуп
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Камила Валиева счастлива вернуться на соревнования после дисквалификации. Об этом она заявила журналистам после своего выступления в 1/4 финала на чемпионате России по прыжкам.

«Я хочу сказать огромное‑огромное спасибо всем болельщикам и зрителям, всем, кто болел за меня. Ура, наконец‑то я тут. Спасибо за поддержку», — цитирует Валиеву «Матч ТВ».

На вопрос, что она чувствует после возвращения на лед, Валиева ответила: «Ощущения потрясающие. Мне кажется, это лучшее что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и счастлива тут находиться».

19-летняя Валиева чисто исполнила четверной тулуп, а также сделала тройной лутц, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной сальхов. Она набрала 29,28 балла — это второй результат из шести выступивших фигуристок. По правилам в 1/2 финала проходят шесть спортсменок из 12 с лучшей суммой баллов.

Для Валиевой это первый турнир после завершения дисквалификации за допинг. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).

Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
