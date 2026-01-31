Валиева назвала возвращение к турнирам лучшим, что с ней произошло
Российская фигуристка Камила Валиева счастлива вернуться на соревнования после дисквалификации. Об этом она заявила журналистам после своего выступления в 1/4 финала на чемпионате России по прыжкам.
«Я хочу сказать огромное‑огромное спасибо всем болельщикам и зрителям, всем, кто болел за меня. Ура, наконец‑то я тут. Спасибо за поддержку», — цитирует Валиеву «Матч ТВ».
На вопрос, что она чувствует после возвращения на лед, Валиева ответила: «Ощущения потрясающие. Мне кажется, это лучшее что произошло в моей жизни за все это время. Я очень люблю этот вид спорта и счастлива тут находиться».
19-летняя Валиева чисто исполнила четверной тулуп, а также сделала тройной лутц, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной сальхов. Она набрала 29,28 балла — это второй результат из шести выступивших фигуристок. По правилам в 1/2 финала проходят шесть спортсменок из 12 с лучшей суммой баллов.
Для Валиевой это первый турнир после завершения дисквалификации за допинг. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).
