Вручение премии «Золотой орел» в Москве. Фоторепортаж

Сергей Безруков, Анна Матисон, актриса Ольга Лерман и режиссер Алексей Учитель после вручения премий. Безруков снялся не только в «Августе», но и исполнил главную роль в сериале «Плевако», а Лерман была его коллегой по съемочной площадке. Первый получил еще одного «Золотого орла» как лучший актер онлайн-сериала. Лерман удостоили награды как лучшую актрису в аналогичной номинации за тот же проект. Учитель выступил продюсером сериала «Плевако», его студия «РОК» работала над этим проектом