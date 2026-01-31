 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Вручение премии «Золотой орел» в Москве. Фоторепортаж

Появились кадры с вручения премии «Золотой орел»

Церемония вручения премии «Золотой орел» прошла накануне в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Кто удостоился главных наград, и какие проекты были признаны лучшими — в материале РБК
Режиссер Никита Михалков, инициатор создания Национальной киноакадемии России и самой премии &laquo;Золотой орел&raquo;. По его мнению, современное российское кино стало по-настоящему конкурентоспособным.
Режиссер Никита Михалков, инициатор создания Национальной киноакадемии России и самой премии «Золотой орел». По его мнению, современное российское кино стало по-настоящему конкурентоспособным.

Министр культуры России&nbsp;Ольга Любимова&nbsp;участвовала в награждении лауреатов. На церемонии она зачитала приветственное слово президента Владимира Путина
Министр культуры России Ольга Любимова участвовала в награждении лауреатов. На церемонии она зачитала приветственное слово президента Владимира Путина

Режиссер, актер, художник и сценарист Александр Адабашьян, Никита Михалков и гендиректор &laquo;Первого канала&raquo; Константин Эрнст. Адабашьян получил специальный приз &laquo;Золотого орла&raquo; &laquo;За вклад в российский кинематограф&raquo;
Режиссер, актер, художник и сценарист Александр Адабашьян, Никита Михалков и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Адабашьян получил специальный приз «Золотого орла» «За вклад в российский кинематограф»

Татьяна Михалкова&nbsp;присутствовала на церемонии в качестве почетной гостьи, сопровождая своего супруга Никиту Михалкова.
Татьяна Михалкова присутствовала на церемонии в качестве почетной гостьи, сопровождая своего супруга Никиту Михалкова.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и актриса Нина Пушкова. Они регулярно посещают церемонию вручения премии &laquo;Золотой орел&raquo;
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и актриса Нина Пушкова. Они регулярно посещают церемонию вручения премии «Золотой орел»

Софья и Константин Эрнст. Фильм &laquo;Август&raquo;, в производстве которого гендиректор &laquo;Первого канала&raquo; участвовал как продюсер, получил Гран-при &laquo;Золотого орла&raquo; и еще несколько наград (за визуальные эффекты, лучшую операторскую работу и мужскую роль).
Софья и Константин Эрнст. Фильм «Август», в производстве которого гендиректор «Первого канала» участвовал как продюсер, получил Гран-при «Золотого орла» и еще несколько наград (за визуальные эффекты, лучшую операторскую работу и мужскую роль).

Актриса Юлия Пересильд была номинирована в категории &laquo;Лучшая женская роль в кино&raquo; за работу в фильме &laquo;Мужу привет&raquo;. Однако в этом году награда&nbsp;в этой номинации досталась Елене Лядовой за фильм &laquo;Первый на Олимпе&raquo;.
Актриса Юлия Пересильд была номинирована в категории «Лучшая женская роль в кино» за работу в фильме «Мужу привет». Однако в этом году награда в этой номинации досталась Елене Лядовой за фильм «Первый на Олимпе».

Актер Милош Бикович вместе с Пересильд на церемонии выступил в роли ведущего. В кулуарах премии он высказался против отказа от проката голливудского кино в России. Российский кинематограф за последние годы, по его мнению, стал &laquo;крепче&raquo; и &laquo;сильнее&raquo;.
Актер Милош Бикович вместе с Пересильд на церемонии выступил в роли ведущего. В кулуарах премии он высказался против отказа от проката голливудского кино в России. Российский кинематограф за последние годы, по его мнению, стал «крепче» и «сильнее».

Кинорежиссер Алексей Герман. В 2025 году его&nbsp;драма &laquo;Воздух&raquo; стала главным победителем XXIII премии &laquo;Золотой орел&raquo;, получив статуэтку как&nbsp;&laquo;Лучший игровой фильм&raquo;. В 2026 году проекты режиссера не были представлены в ключевых номинациях.
Кинорежиссер Алексей Герман. В 2025 году его драма «Воздух» стала главным победителем XXIII премии «Золотой орел», получив статуэтку как «Лучший игровой фильм». В 2026 году проекты режиссера не были представлены в ключевых номинациях.

Актриса Анна Банщикова&nbsp;. В 2026 году не была представлена в числе номинантов в ключевых актерских категориях.
Актриса Анна Банщикова . В 2026 году не была представлена в числе номинантов в ключевых актерских категориях.

Актер и режиссер Артем Михалков, сын Никиты Михалкова, также регулярно появляется на церемонии в качестве гостя. Снял фильм &laquo;Первый на Олимпе&raquo;, за роль в котором награду получила Елена Лядова.
Актер и режиссер Артем Михалков, сын Никиты Михалкова, также регулярно появляется на церемонии в качестве гостя. Снял фильм «Первый на Олимпе», за роль в котором награду получила Елена Лядова.

Актриса Екатерина Гусева присутствовала на церемонии в качестве почетного гостя.
Актриса Екатерина Гусева присутствовала на церемонии в качестве почетного гостя.

Гавриил Гордеев присутствовал на церемонии как один из медиаменеджеров индустрии&nbsp;&mdash; генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko. Сериал &laquo;Плевако&raquo;, созданный при участии Okko, стал победителем в номинации &laquo;Лучший сериал онлайн-платформ&raquo;.
Гавриил Гордеев присутствовал на церемонии как один из медиаменеджеров индустрии — генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko. Сериал «Плевако», созданный при участии Okko, стал победителем в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ».

Актриса Екатерина Волкова.
Актриса Екатерина Волкова.

Актер озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов был приглашенным гостем как представитель индустрии озвучивания. Не был номинирован в персональных категориях, так как премия &laquo;Золотой орел&raquo; традиционно не имеет отдельной номинации для актеров дубляжа. В 2025 году участвовал в работе над фильмом &laquo;Простоквашино&raquo;
Актер озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов был приглашенным гостем как представитель индустрии озвучивания. Не был номинирован в персональных категориях, так как премия «Золотой орел» традиционно не имеет отдельной номинации для актеров дубляжа. В 2025 году участвовал в работе над фильмом «Простоквашино»

Актер Андрей Мерзликин выходил на сцену, чтобы объявить лауреата премии &laquo;Золотой орел&raquo; за &laquo;лучшую женскую роль на телевидении&raquo; актрисе Екатерине Климовой за работу в сериале &laquo;Атом&raquo;.
Актер Андрей Мерзликин выходил на сцену, чтобы объявить лауреата премии «Золотой орел» за «лучшую женскую роль на телевидении» актрисе Екатерине Климовой за работу в сериале «Атом».

Екатерина и Александр Стриженовы присутствовали на церемонии как гости, они не получали наград и не участвовали во вручении премий.
Екатерина и Александр Стриженовы присутствовали на церемонии как гости, они не получали наград и не участвовали во вручении премий.

Актриса Анна Чиповская получила награду в номинации &laquo;лучшая женская роль второго плана&raquo; за игру в фильме &laquo;Пророк. История Александра Пушкина&raquo;. Этот фильм также собрал награды за лучшую режиссуру (Феликс Умаров), сценарий, лучшую работу звукорежиссера, художника-постановщика и художника по костюмам.
Актриса Анна Чиповская получила награду в номинации «лучшая женская роль второго плана» за игру в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Этот фильм также собрал награды за лучшую режиссуру (Феликс Умаров), сценарий, лучшую работу звукорежиссера, художника-постановщика и художника по костюмам.

Актриса Вера Сотникова&nbsp;была замечена в числе гостей на красной дорожке перед началом мероприятия.&nbsp;
Актриса Вера Сотникова была замечена в числе гостей на красной дорожке перед началом мероприятия. 

Актриса Алена Чехова.
Актриса Алена Чехова.

Актриса Марии Лисовой. Она не входила в число актеров, сыгравших в фильмах-номинантах.
Актриса Марии Лисовой. Она не входила в число актеров, сыгравших в фильмах-номинантах.

Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии &laquo;Золотой орел&raquo; в номинации &laquo;За вклад в российский кинематограф&raquo; актер Александр Адабашьян со специальным призом в руках. Он поблагодарил тех, кто присудил награду ему, а свои личные заслуги назвал относительными.
Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «За вклад в российский кинематограф» актер Александр Адабашьян со специальным призом в руках. Он поблагодарил тех, кто присудил награду ему, а свои личные заслуги назвал относительными.

Актер Никита Кологривый получил награду в номинации &laquo;Лучшая мужская роль в кино&raquo; за фильм &laquo;Август&raquo;. Он разделил ее с коллегами по фильму, актерами Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым. Также на премию в номинации претендовали Евгений Цыганов (&laquo;Батя-2&raquo;) и Юра Борисов (&laquo;Пророк. История Александра Пушкина&raquo;).
Актер Никита Кологривый получил награду в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за фильм «Август». Он разделил ее с коллегами по фильму, актерами Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым. Также на премию в номинации претендовали Евгений Цыганов («Батя-2») и Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»).

Актер Сергей Безруков, получивший премию за &laquo;Лучшую мужскую роль&raquo; в фильме &laquo;Август&raquo;, и режиссер Анна Матисон. Последняя сняла сериал &laquo;Плевако&raquo;, удостоенный награды как лучший сериал онлайн-платформ
Актер Сергей Безруков, получивший премию за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Август», и режиссер Анна Матисон. Последняя сняла сериал «Плевако», удостоенный награды как лучший сериал онлайн-платформ

Сергей Безруков, Анна Матисон, актриса Ольга Лерман и режиссер Алексей Учитель после вручения премий. Безруков снялся не только в &laquo;Августе&raquo;, но и исполнил главную роль в сериале &laquo;Плевако&raquo;, а Лерман была его коллегой по съемочной площадке. Первый получил еще одного &laquo;Золотого орла&raquo; как лучший актер онлайн-сериала. Лерман удостоили награды как лучшую актрису в аналогичной номинации за тот&nbsp;же проект. Учитель выступил продюсером сериала &laquo;Плевако&raquo;, его студия &laquo;РОК&raquo; работала над этим проектом
Сергей Безруков, Анна Матисон, актриса Ольга Лерман и режиссер Алексей Учитель после вручения премий. Безруков снялся не только в «Августе», но и исполнил главную роль в сериале «Плевако», а Лерман была его коллегой по съемочной площадке. Первый получил еще одного «Золотого орла» как лучший актер онлайн-сериала. Лерман удостоили награды как лучшую актрису в аналогичной номинации за тот же проект. Учитель выступил продюсером сериала «Плевако», его студия «РОК» работала над этим проектом

Актриса Екатерина Климова, получившая премию &laquo;Золотой орел&raquo; как исполнительница роли Марии Замятиной&nbsp;&mdash; лучшей женской роли на телевидении (сериал &laquo;Атом&raquo;). Она назвала очень ценной для себя лично высокую оценку своей работы от профессиональных коллег и академиков.
Актриса Екатерина Климова, получившая премию «Золотой орел» как исполнительница роли Марии Замятиной — лучшей женской роли на телевидении (сериал «Атом»). Она назвала очень ценной для себя лично высокую оценку своей работы от профессиональных коллег и академиков.

Актер Алексей Гуськов, продюсер Антон Златопольский, Екатерина Климова и режиссер Нурбек Эген с наградами за сериал &laquo;Атом&raquo;. Последний снял проект, Гуськов и Златопольский выступили продюсерами. Также Гуськов исполнил в нем главную мужскую роль и удостоился награды в номинации &laquo;Лучшая мужская роль на телевидении&raquo;. &laquo;Атом&raquo;&nbsp;же был признан лучшим телевизионным сериалом.
Актер Алексей Гуськов, продюсер Антон Златопольский, Екатерина Климова и режиссер Нурбек Эген с наградами за сериал «Атом». Последний снял проект, Гуськов и Златопольский выступили продюсерами. Также Гуськов исполнил в нем главную мужскую роль и удостоился награды в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении». «Атом» же был признан лучшим телевизионным сериалом.

Актриса сериала &laquo;Плевако&raquo; Ольга Лерман, получившая &laquo;Золотой орел&raquo; как &laquo;Лучшая актриса онлайн-сериала&raquo;.
Актриса сериала «Плевако» Ольга Лерман, получившая «Золотой орел» как «Лучшая актриса онлайн-сериала».

