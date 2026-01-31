Вручение премии «Золотой орел» в Москве. Фоторепортаж
Церемония вручения премии «Золотой орел» прошла накануне в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Кто удостоился главных наград, и какие проекты были признаны лучшими — в материале РБК
Режиссер Никита Михалков, инициатор создания Национальной киноакадемии России и самой премии «Золотой орел». По его мнению, современное российское кино стало по-настоящему конкурентоспособным.
Министр культуры России Ольга Любимова участвовала в награждении лауреатов. На церемонии она зачитала приветственное слово президента Владимира Путина
Режиссер, актер, художник и сценарист Александр Адабашьян, Никита Михалков и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Адабашьян получил специальный приз «Золотого орла» «За вклад в российский кинематограф»
Татьяна Михалкова присутствовала на церемонии в качестве почетной гостьи, сопровождая своего супруга Никиту Михалкова.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и актриса Нина Пушкова. Они регулярно посещают церемонию вручения премии «Золотой орел»
Софья и Константин Эрнст. Фильм «Август», в производстве которого гендиректор «Первого канала» участвовал как продюсер, получил Гран-при «Золотого орла» и еще несколько наград (за визуальные эффекты, лучшую операторскую работу и мужскую роль).
Актриса Юлия Пересильд была номинирована в категории «Лучшая женская роль в кино» за работу в фильме «Мужу привет». Однако в этом году награда в этой номинации досталась Елене Лядовой за фильм «Первый на Олимпе».
Актер Милош Бикович вместе с Пересильд на церемонии выступил в роли ведущего. В кулуарах премии он высказался против отказа от проката голливудского кино в России. Российский кинематограф за последние годы, по его мнению, стал «крепче» и «сильнее».
Кинорежиссер Алексей Герман. В 2025 году его драма «Воздух» стала главным победителем XXIII премии «Золотой орел», получив статуэтку как «Лучший игровой фильм». В 2026 году проекты режиссера не были представлены в ключевых номинациях.
Актриса Анна Банщикова . В 2026 году не была представлена в числе номинантов в ключевых актерских категориях.
Актер и режиссер Артем Михалков, сын Никиты Михалкова, также регулярно появляется на церемонии в качестве гостя. Снял фильм «Первый на Олимпе», за роль в котором награду получила Елена Лядова.
Актриса Екатерина Гусева присутствовала на церемонии в качестве почетного гостя.
Гавриил Гордеев присутствовал на церемонии как один из медиаменеджеров индустрии — генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko. Сериал «Плевако», созданный при участии Okko, стал победителем в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ».
Актриса Екатерина Волкова.
Актер озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов был приглашенным гостем как представитель индустрии озвучивания. Не был номинирован в персональных категориях, так как премия «Золотой орел» традиционно не имеет отдельной номинации для актеров дубляжа. В 2025 году участвовал в работе над фильмом «Простоквашино»
Актер Андрей Мерзликин выходил на сцену, чтобы объявить лауреата премии «Золотой орел» за «лучшую женскую роль на телевидении» актрисе Екатерине Климовой за работу в сериале «Атом».
Екатерина и Александр Стриженовы присутствовали на церемонии как гости, они не получали наград и не участвовали во вручении премий.
Актриса Анна Чиповская получила награду в номинации «лучшая женская роль второго плана» за игру в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Этот фильм также собрал награды за лучшую режиссуру (Феликс Умаров), сценарий, лучшую работу звукорежиссера, художника-постановщика и художника по костюмам.
Актриса Вера Сотникова была замечена в числе гостей на красной дорожке перед началом мероприятия.
Актриса Алена Чехова.
Актриса Марии Лисовой. Она не входила в число актеров, сыгравших в фильмах-номинантах.
Лауреат XXIV Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в номинации «За вклад в российский кинематограф» актер Александр Адабашьян со специальным призом в руках. Он поблагодарил тех, кто присудил награду ему, а свои личные заслуги назвал относительными.
Актер Никита Кологривый получил награду в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за фильм «Август». Он разделил ее с коллегами по фильму, актерами Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым. Также на премию в номинации претендовали Евгений Цыганов («Батя-2») и Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»).
Актер Сергей Безруков, получивший премию за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Август», и режиссер Анна Матисон. Последняя сняла сериал «Плевако», удостоенный награды как лучший сериал онлайн-платформ
Сергей Безруков, Анна Матисон, актриса Ольга Лерман и режиссер Алексей Учитель после вручения премий. Безруков снялся не только в «Августе», но и исполнил главную роль в сериале «Плевако», а Лерман была его коллегой по съемочной площадке. Первый получил еще одного «Золотого орла» как лучший актер онлайн-сериала. Лерман удостоили награды как лучшую актрису в аналогичной номинации за тот же проект. Учитель выступил продюсером сериала «Плевако», его студия «РОК» работала над этим проектом
Актриса Екатерина Климова, получившая премию «Золотой орел» как исполнительница роли Марии Замятиной — лучшей женской роли на телевидении (сериал «Атом»). Она назвала очень ценной для себя лично высокую оценку своей работы от профессиональных коллег и академиков.
Актер Алексей Гуськов, продюсер Антон Златопольский, Екатерина Климова и режиссер Нурбек Эген с наградами за сериал «Атом». Последний снял проект, Гуськов и Златопольский выступили продюсерами. Также Гуськов исполнил в нем главную мужскую роль и удостоился награды в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении». «Атом» же был признан лучшим телевизионным сериалом.
Актриса сериала «Плевако» Ольга Лерман, получившая «Золотой орел» как «Лучшая актриса онлайн-сериала».
