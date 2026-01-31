 Перейти к основному контенту
Политика
NYT рассказала о плане Европы для противодействия Трампу

NYT: лидеры ЕС за срочным ужином разработали план для противодействия Трампу
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Лидеры европейских стран на экстренном ужине в Брюсселе составили тайный план противодействия угрозам американского президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Главный вопрос, который был вынесен на обсуждение — что должно сделать сообщество, чтобы противодействовать быстрому ухудшению отношений с Соединенными Штатами.

Как пишет газета, обсуждения продолжались до раннего утра. Премьер Италии Джорджа Мелони призывала продолжать диалог с Трампом. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что нужно незамедлительно сократить регулирование бизнеса по всей Европе, чтобы стимулировать экономический рост и снизить экономическую зависимость от США. Президент Франции Эмманюэль Макрон же заявил, что, чтобы добиться уважения Трампа, ЕС должен продемонстрировать готовность дать отпор его угрозам. В итоге был выработан примерный план действий.

Politico рассказало, как генсек НАТО лестью Трампу разозлил Европу
Политика
Марк Рютте и Дональд Трамп

В соответствии с ним, Европа намерена сохранять спокойствие, если в будущем президент США будет провоцировать ее. Также лидеры собираются грозить Вашингтону ответными пошлинами и «работать за кулисами» над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой от США в военном и экономическом отношении.

Европа давно обсуждает способы укрепления безопасности в Арктике, пытается диверсифицировать торговые связи, повысить военный потенциал и снизить зависимость от американских технологий, отмечает WSJ. И, хотя дискуссии касаются краткосрочной перспективы, действенного плана, как быстро обрести независимость в военных делах, у ЕС нет, пишет издание.

Финансовая и банковская система Евросоюза также остается фрагментированной, что затрудняет финансирование амбициозных проектов. Процесс принятия решений затягивается, а европейские лидеры нередко расходятся во мнениях относительно того, как снизить трансатлантическую зависимость, хотя и без этого реализация подобной инициативы способна занять десятилетия, говорится в статье.

Премьер Бельгии Барт де Вевер уже после ужина заявил бельгийским парламентариям, что последние несколько недель наглядно продемонстрировали: «Европейский союз часто дрейфует на волнах, создаваемых другими».

«Мы слишком зависимы от факторов, неподвластных нашему контролю, и недостаточно опираемся на свои сильные стороны», — отметил политик.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
