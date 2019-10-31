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Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Ведомство предлагает внести в свод правил новый термин — средства индивидуальной мобильности. Для скейтбордов, моноколес, гироскутеров и аналогичных устройств предлагается ввести новые дорожные знаки
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

К средствам индивидуальной активности предлагается отнести роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. «Новые устройства индивидуальной мобильности могут развивать скорости выше 35–80 км/час (в зависимости от модели), что становится серьезным источником опасности как для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами», — сказано в пояснительной записке к документу.

В Минтрансе считают, что в связи с тем, что использование подобных устройств является достаточно эффективным способом перемещения, необходимо урегулировать их интеграцию в пешеходное и велосипедное пространство, сказано в документе.

Фото: Минтранс России

Среди предложений Минтранса — запрет на использование СИМ в пешеходных зонах (за исключением случаев, если таким средством управляют дети до семи лет), установка приоритета пешеходов во всех случаях, если они находятся в одном пространстве с лицами, управляющими СИМ. Кроме того, Минтранс предлагает ограничить скорость движения СИМ 20 км/ч, если они передвигаются в одном пространстве с пешеходами.

Также предлагается ввести новые знаки «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», а также «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности».

Лица старше 14 лет должны будут двигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а при отсутствии указанной инфраструктуры им будет разрешено движение по тротуарам и пешеходным дорожкам. Если нет тротуаров и пешеходных дорожек, им разрешено будет передвигаться по обочине, а также по правому краю проезжей части дорог, но только если на таких дорогах есть ограничение максимальной скорости 60 км/ч.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Минтранс, ПДД
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