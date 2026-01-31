Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу на Кубке мира
Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира в Бой-Тауле (Испания).
Филиппов показал результат 2 минуты 47,2 секунды.
Лучшим был француз Тибо Ансельме, которому Филиппов уступил 11,3 секунды. Второе место занял испанец Ориоль Кардона (отставание четыре секунды).
23-летний Филиппов 15 января завоевал свою первую награду на этапах Кубка мира, заняв третье место во французском Куршевеле.
Филиппов будет одним из 13 российских спортсменов, которые выступят на стартующих на следующей неделе Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ски-альпинизм, сочетающий подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма, дебютирует в программе Олимпиад.
