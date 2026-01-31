 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,56 x 4,5 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,77 x 4,15 2 4,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9 x 6 2 1,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Олимпиада-2026⁠,
0

Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу на Кубке мира

Сюжет
Олимпиада-2026
Никита Филиппов показал третий результат на этапе в Испании, проиграв 11,3 секунды французу Тибо Ансельме
Никита Филиппов
Никита Филиппов (Фото: AP / ТАСС)

Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира в Бой-Тауле (Испания).

Филиппов показал результат 2 минуты 47,2 секунды.

Лучшим был француз Тибо Ансельме, которому Филиппов уступил 11,3 секунды. Второе место занял испанец Ориоль Кардона (отставание четыре секунды).

23-летний Филиппов 15 января завоевал свою первую награду на этапах Кубка мира, заняв третье место во французском Куршевеле.

Филиппов будет одним из 13 российских спортсменов, которые выступят на стартующих на следующей неделе Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ски-альпинизм, сочетающий подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма, дебютирует в программе Олимпиад.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
ски-альпинизм Никита Филиппов
Никита Филиппов фото
Никита Филиппов
спортсмен
22 ноября 2002 года
Материалы по теме
Ски-альпинизм: что представляет собой новый олимпийский вид спорта
База знаний
Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов впервые взял медаль Кубка мира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В конце февраля у россиян будет сокращенная рабочая неделя Общество, 17:14
Маск рассказал об отказе от приглашений Эпштейна посетить его остров Политика, 17:08
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Лидер КХЛ нанес минскому «Динамо» третье подряд поражение Спорт, 16:51
В Мурманской области полностью вернули электричество после аварии Общество, 16:46
Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией Политика, 16:44
Продюсер «Брата» назвал «Буратино» сильной и взрослой картиной Технологии и медиа, 16:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Кабмин утвердил обследования для выявления признаков раннего старения Общество, 16:36
NYT рассказала о плане Европы для противодействия Трампу Политика, 16:32
Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу на Кубке мира Спорт, 16:25
В Молдавии и на Украине начали восстанавливать системы после блэкаута Общество, 16:21
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов Общество, 16:10
Валиева впервые выступила на соревнованиях после дисквалификации Спорт, 16:08