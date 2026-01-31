 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Первые российские спортсмены прибыли в Италию для участия в Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева заселились в Олимпийскую деревню и уже тренируются на олимпийских трассах
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева первыми из российских спортсменов прибыли в Италию для участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом ТАСС сообщил тренер Данил Акимов.

«Они приехали на трассы, тренируются. Сегодня первый день. До этого они тренировались в Швейцарии», — рассказал Акимов.

По словам Акимова, спортсмены уже заселились в Олимпийскую деревню. На вопрос, как жилищные условия, он ответил: «Все в порядке».

Спортсмены живут в Предаццо, находящемся недалеко от Тезеро, где располагается лыжный стадион.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Непряева первой из россиян вступит в борьбу за медали — 7 февраля пройдет скиатлон.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 лыжи Дарья Непряева Савелий Коростелев
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
