Первые российские спортсмены прибыли в Италию для участия в Олимпиаде
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева первыми из российских спортсменов прибыли в Италию для участия в Олимпийских играх 2026 года. Об этом ТАСС сообщил тренер Данил Акимов.
«Они приехали на трассы, тренируются. Сегодня первый день. До этого они тренировались в Швейцарии», — рассказал Акимов.
По словам Акимова, спортсмены уже заселились в Олимпийскую деревню. На вопрос, как жилищные условия, он ответил: «Все в порядке».
Спортсмены живут в Предаццо, находящемся недалеко от Тезеро, где располагается лыжный стадион.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Непряева первой из россиян вступит в борьбу за медали — 7 февраля пройдет скиатлон.
