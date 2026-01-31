Рыбакина выразила надежду, что еще не раз сыграет с Соболенко в финалах
Представительница Казахстана Елена Рыбакина надеется еще много раз сыграть против белоруски Арины Соболенко в финалах турниров WTA. Об этом она заявила в интервью на корте после решающего матча на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема».
Рыбакина победила первую ракетку мира со счетом 6:4, 4:6, 6:4 и завоевала свой второй титул на турнирах «Большого шлема» (после Уимблдона-2022).
«Трудно подобрать слова. Хочу поздравить Арину с потрясающими результатами за последние пару лет. Знаю, это тяжело, но надеюсь, мы еще много раз будем играть вместе в финалах», — сказала Рыбакина.
Теннисистка также поблагодарила болельщиков. «Ваша поддержка помогала двигаться вперед. Огромное спасибо Казахстану. Я очень почувствовала поддержку», — добавила Рыбакина.
В 2023-м Рыбакина и Соболенко также играли в финале Australian Open — тогда победила белоруска.
На счету уроженки Москвы Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, 12 титулов WTA в одиночном разряде.
