Валиева вышла в полуфинал на чемпионате России по прыжкам, Трусова выбыла

Валиева впервые выступила на соревнованиях после дисквалификации

Вернувшаяся на соревнования после дисквалификации за допинг фигуристка показала в 1/4 финала чемпионата России по прыжкам четвертый результат. Александра Трусова заняла девятое место и выбыла из турнира

Камила Валиева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Фигуристка Камила Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве.

19-летняя спортсменка показала в 1/4 финала четвертый результат (29,28 балла) из десяти фигуристок, в том числе чисто исполнив четверной тулуп.

Для Валиевой это первый турнир после завершения дисквалификации за допинг. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).

Лучший результат в 1/4 финала показала Алиса Двоеглазова (34,49), в полуфинал также вышли Мария Захарова (34,38), Дина Хуснутдинова (30,21), Дарья Садкова (26,56) и Софья Муравьева (26,18). Выбыли Мария Елисова (25,51), Камилла Нелюбова (24,76), Александра Трусова (22,77) и Анна Фролова (19,81).

Серебряный призер Олимпиады-2022, 21-летняя Трусова также вернулась к соревнованиям. Она не выступала с сезона 2022/23, а в августе прошлого года родила сына.

В мужском турнире в полуфинал вышли Владислав Дикиджи (49,80), Никита Сарновский (48,63), Николай Угожаев (46,85), Глеб Лутфуллин (45,20), Григорий Федоров (42,33) и Матвей Ветлугин (40,10). Завершили борьбу Макар Игнатов (40,01), Андрей Мозалев (38,64), Роман Савосин (38,11), Евгений Семененко (36,86), Марк Кондратюк (36,84) и Артур Даниелян (23,89).

Полуфиналы и финалы состоятся 1 февраля.