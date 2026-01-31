 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,56 x 4,5 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,77 x 4,15 2 4,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9 x 6 2 1,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Валиева впервые выступила на соревнованиях после дисквалификации

Валиева вышла в полуфинал на чемпионате России по прыжкам, Трусова выбыла
Вернувшаяся на соревнования после дисквалификации за допинг фигуристка показала в 1/4 финала чемпионата России по прыжкам четвертый результат. Александра Трусова заняла девятое место и выбыла из турнира
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Фигуристка Камила Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве.

19-летняя спортсменка показала в 1/4 финала четвертый результат (29,28 балла) из десяти фигуристок, в том числе чисто исполнив четверной тулуп.

Для Валиевой это первый турнир после завершения дисквалификации за допинг. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).

Лучший результат в 1/4 финала показала Алиса Двоеглазова (34,49), в полуфинал также вышли Мария Захарова (34,38), Дина Хуснутдинова (30,21), Дарья Садкова (26,56) и Софья Муравьева (26,18). Выбыли Мария Елисова (25,51), Камилла Нелюбова (24,76), Александра Трусова (22,77) и Анна Фролова (19,81).

Серебряный призер Олимпиады-2022, 21-летняя Трусова также вернулась к соревнованиям. Она не выступала с сезона 2022/23, а в августе прошлого года родила сына.

В мужском турнире в полуфинал вышли Владислав Дикиджи (49,80), Никита Сарновский (48,63), Николай Угожаев (46,85), Глеб Лутфуллин (45,20), Григорий Федоров (42,33) и Матвей Ветлугин (40,10). Завершили борьбу Макар Игнатов (40,01), Андрей Мозалев (38,64), Роман Савосин (38,11), Евгений Семененко (36,86), Марк Кондратюк (36,84) и Артур Даниелян (23,89).

Полуфиналы и финалы состоятся 1 февраля.

Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева Александра Трусова (Игнатова) Алиса Двоеглазова Владислав Дикиджи
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
