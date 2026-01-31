Кабмин утвердил обследования для выявления признаков раннего старения
Правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для определения у граждан преждевременной активации механизмов старения, следует из постановления, передает «РИА Новости».
Для выявления рисков раннего старения, как указано в документе, пациенту выполняются следующие анализы: клинический анализ крови с СОЭ (показатель скорости оседания эритроцитов), общий анализ мочи, а также биохимический анализ крови.
Анализ крови должен определить:
- уровень ферритина (основной запас железа в организме);
- С-реактивного белка;
- интерлейкина‑6 (участвует в реакции на травму, инфекцию или повреждение тканей);
- цинка;
- магния;
- фактора некроза опухоли.
Последнее исследование, согласно постановлению, будет проводиться, если биологический возраст пациента превышает календарный на пять лет и более.
Календарный возраст — это число лет от рождения (по паспорту).
Биологический возраст определяет состояние организма. Его фиксируют с помощью клинических тестов, анализа биомаркеров в крови (теломеры, метаболиты) и аппаратных методов (биоимпедансометрия, определяющая состав тела и обмен веществ).
Для оценки рисков преждевременного метаболического старения, согласно документу, будет выполняться анализ крови на уровень инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина, тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин). Дополнительно исследование предполагает анализ показателей кальция, фосфора и щелочной фосфатазы для раннего выявления нарушений со стороны опорно-двигательной системы.
Также в рамках обследования будут проводиться тесты, направленные на своевременное выявление предпосылок к развитию метаболических расстройств, ожирения, снижения когнитивных функций и нарушений психоэмоционального состояния.
Все указанные обследования будут доступны в центрах медицины здорового долголетия.
В октябре 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что ключевой задачей российской медицины должна стать предварительная диагностика и замедление болезней у пожилых людей, а не только их фактическое лечение в нужное время. «Сегодня приоритет — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — отметил министр.
Ранее, в конце сентября того же года, вице-премьер России Татьяна Голикова завила, что медленно стареющий человек может потенциально дожить до 100 и 120 лет. Она отметила, что в ряде регионов России и мира в целом эти прогнозы являются реалистичными.
В 2024 году президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет.
