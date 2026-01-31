 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Кабмин утвердил обследования для выявления признаков раннего старения

Обследования для определения раннего старения у россиян будут бесплатными. Они в том числе включают анализ крови и мочи. Диагностика будет проводиться в случае, если биологический возраст человека превышает календарный на пять лет
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для определения у граждан преждевременной активации механизмов старения, следует из постановления, передает «РИА Новости».

Для выявления рисков раннего старения, как указано в документе, пациенту выполняются следующие анализы: клинический анализ крови с СОЭ (показатель скорости оседания эритроцитов), общий анализ мочи, а также биохимический анализ крови.

Анализ крови должен определить:

  • уровень ферритина (основной запас железа в организме);
  • С-реактивного белка;
  • интерлейкина‑6 (участвует в реакции на травму, инфекцию или повреждение тканей);
  • цинка;
  • магния;
  • фактора некроза опухоли.

Последнее исследование, согласно постановлению, будет проводиться, если биологический возраст пациента превышает календарный на пять лет и более.

Календарный возраст — это число лет от рождения (по паспорту).

Биологический возраст определяет состояние организма. Его фиксируют с помощью клинических тестов, анализа биомаркеров в крови (теломеры, метаболиты) и аппаратных методов (биоимпедансометрия, определяющая состав тела и обмен веществ).

Для оценки рисков преждевременного метаболического старения, согласно документу, будет выполняться анализ крови на уровень инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина, тестостерона (у мужчин) и эстрадиола (у женщин). Дополнительно исследование предполагает анализ показателей кальция, фосфора и щелочной фосфатазы для раннего выявления нарушений со стороны опорно-двигательной системы.

Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие в России
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Также в рамках обследования будут проводиться тесты, направленные на своевременное выявление предпосылок к развитию метаболических расстройств, ожирения, снижения когнитивных функций и нарушений психоэмоционального состояния.

Все указанные обследования будут доступны в центрах медицины здорового долголетия.

В октябре 2025 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что ключевой задачей российской медицины должна стать предварительная диагностика и замедление болезней у пожилых людей, а не только их фактическое лечение в нужное время. «Сегодня приоритет — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — отметил министр.

Ранее, в конце сентября того же года, вице-премьер России Татьяна Голикова завила, что медленно стареющий человек может потенциально дожить до 100 и 120 лет. Она отметила, что в ряде регионов России и мира в целом эти прогнозы являются реалистичными.

В 2024 году президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Егор Алимов
правительство старость диагностика анализ обследование Здоровье
Материалы по теме
Антиэйдж, БАДы и «вакцина от старения»: как проверять медновости
Радио
Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие в России
Общество
Эксперты назвали способы повлиять на процессы старения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В конце февраля у россиян будет сокращенная рабочая неделя Общество, 17:14
Маск рассказал об отказе от приглашений Эпштейна посетить его остров Политика, 17:08
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05
Лидер КХЛ нанес минскому «Динамо» третье подряд поражение Спорт, 16:51
В Мурманской области полностью вернули электричество после аварии Общество, 16:46
Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией Политика, 16:44
Продюсер «Брата» назвал «Буратино» сильной и взрослой картиной Технологии и медиа, 16:37
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кабмин утвердил обследования для выявления признаков раннего старения Общество, 16:36
NYT рассказала о плане Европы для противодействия Трампу Политика, 16:32
Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу на Кубке мира Спорт, 16:25
В Молдавии и на Украине начали восстанавливать системы после блэкаута Общество, 16:21
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов Общество, 16:10
Валиева впервые выступила на соревнованиях после дисквалификации Спорт, 16:08