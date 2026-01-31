Nvidia отказалась от инвестирования $100 млрд в разработчика ChatGPT

Фото: bluestork / Shutterstock

Корпорация-производитель видеокарт Nvidia «безусловно» присоединится к текущему раунду финансирования OpenAI, однако вложения будут «далеко не такими», как планировалось изначально. Об этом сообщил главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, передает Bloomberg.

Он отказался уточнить размер инвестиций. В большую или меньшую сторону изменится сумма, Хуанг также не сообщил. Вместе с тем глава Nvidia допустил, что это вложение «вероятно, станет крупнейшей инвестицией компании за всю её историю».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что планы Nvidia по инвестированию в OpenAI $100 млрд застопорились после того, как некоторые сотрудники компании выразили сомнения по поводу сделки.

OpenAI и Nvidia заключили соглашение о стратегическом партнерстве и инвестициях на сумму до $100 млрд в сентябре 2025 года. Речь шла о сотрудничестве в создании инфраструктуры для OpenAI, которая позволит запустить модели нового поколения и создать «суперинтеллект».

