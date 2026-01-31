 Перейти к основному контенту
Nvidia отказалась от инвестирования $100 млрд в разработчика ChatGPT

Хуанг: Nvidia инвестирует в OpenAI, но не $100 млрд
Фото: bluestork / Shutterstock
Фото: bluestork / Shutterstock

Корпорация-производитель видеокарт Nvidia «безусловно» присоединится к текущему раунду финансирования OpenAI, однако вложения будут «далеко не такими», как планировалось изначально. Об этом сообщил главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, передает Bloomberg.

Он отказался уточнить размер инвестиций. В большую или меньшую сторону изменится сумма, Хуанг также не сообщил. Вместе с тем глава Nvidia допустил, что это вложение «вероятно, станет крупнейшей инвестицией компании за всю её историю».

Стартап Маска приблизился к привлечению $20 млрд за счет Nvidia
Технологии и медиа
Илон Маск

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что планы Nvidia по инвестированию в OpenAI $100 млрд застопорились после того, как некоторые сотрудники компании выразили сомнения по поводу сделки.

OpenAI и Nvidia заключили соглашение о стратегическом партнерстве и инвестициях на сумму до $100 млрд в сентябре 2025 года. Речь шла о сотрудничестве в создании инфраструктуры для OpenAI, которая позволит запустить модели нового поколения и создать «суперинтеллект».

Материал дополняется

