Общество
В Молдавии и на Украине начали восстанавливать системы после блэкаута

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В ряде украинских регионов, включая Киев, возобновлено энергоснабжение критически важной инфраструктуры после сбоя, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Инцидент также затронул энергосистему Молдавии.

«По состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное заживление бытовых потребителей», — написал он.

При этом в Харьковской, Житомирской и Одесской областях свет уже возвращают в обычные жилые дома, подчеркнул Шмыгаль. В то же время некоторые области остаются на аварийных графиках отключений из-за дефицита мощности, добавил он.

Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк, в свою очередь, рассказал в эфире телеканала «Киев 24», что для стабилизации энергетической системы Украины после масштабного сбоя в сети нужно до 24–36 часов. Он уточнил, что восстановление энергоснабжения будет происходить постепенно, с длительными графиками отключения электричества.

Молдавские энергетики тем временем возобновляют подачу электроэнергии потребителям, сообщила пресс-служба Минэнерго страны. В частности, на юге, севере и северо-западе страны все линии электропередачи напряжением 110 кВ были повторно подключены или запитаны. Кроме того, электроснабжение частично возобновлено в Кишиневе. «Процесс осуществляется поэтапно», — сказано в сообщении.

Таможенная служба республики также отчиталась о восстановлении электричества во всех пунктах Молдавии. Однако таможенное оформление все еще ведется вручную, добавили там. Министр энергетики страны Дорин Жунгиету объяснил, что электроснабжение частично отключилось из-за того, что сработала система автоматической защиты после обрыва линий электропередачи на Украине.

В Молдавии и на Украине произошли масштабные отключения электричества
Общество
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Утром 31 января в Молдавии и на Украине произошли масштабные отключения электричества. Сначала на Украине начались экстренные отключения электроэнергии. Ситуация привела к сбоям по всей Молдавии, а также на территории Приднестровья.

Шмыгаль пояснил, что каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины произошло из-за технологического нарушения. В Киеве и Виннице из-за этого было прекращено водоснабжение. Кроме того, в Киеве и Харькове перестало работать метро.

