Общество⁠,
0

В Турции по делу о наркотиках задержали 11 знаменитостей

Исполнитель&nbsp;Юсуф&nbsp;Акташ&nbsp;под псевдонимом Reynmen
Исполнитель Юсуф Акташ под псевдонимом Reynmen (Фото: Horst Galuschka / imago-images.de / Global Look Press)

В Турции по делу о наркотиках задержали популярного турецкого исполнителя Юсуфа Акташа под псевдонимом Reynmen и еще десять знаменитостей, сообщает CNN Turk.

Операцию провели в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове. Знаменитостей обвиняют в хранении наркотиков.

Среди задержанных — комик и телеведущий Хасан Джан Кая, рэп-исполнитель Эмирхан Чакал, а также блогеры Беркджан Гювен, Мазлум Актюрк и другие.

В Турции задержали актера Догукана Гюнгера из сериала «Клюквенный щербет»
Общество
Догукан Гюнгер

Ранее в Стамбуле в ходе антинаркотической операции в девяти ночных клубах Стамбула полиция задержала семь человек, среди которых оказались актер Джан Яман и актриса Селен Гёргюзель.

Также правоохранительные органы задержали актрису Айше Саглам, владельца одного из заведений и его менеджеров.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Турция знаменитости наркотики задержания
