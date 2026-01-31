В Турции по делу о наркотиках задержали 11 знаменитостей
В Турции по делу о наркотиках задержали популярного турецкого исполнителя Юсуфа Акташа под псевдонимом Reynmen и еще десять знаменитостей, сообщает CNN Turk.
Операцию провели в Стамбуле, Анкаре, Мугле и Ялове. Знаменитостей обвиняют в хранении наркотиков.
Среди задержанных — комик и телеведущий Хасан Джан Кая, рэп-исполнитель Эмирхан Чакал, а также блогеры Беркджан Гювен, Мазлум Актюрк и другие.
Ранее в Стамбуле в ходе антинаркотической операции в девяти ночных клубах Стамбула полиция задержала семь человек, среди которых оказались актер Джан Яман и актриса Селен Гёргюзель.
Также правоохранительные органы задержали актрису Айше Саглам, владельца одного из заведений и его менеджеров.
