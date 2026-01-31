На границе Украины и Молдавии приостановили пропуск транспорта
В связи с отключениями электроэнергии на границе Украины и Молдавии приостановили пропуск транспортных средств, сообщила украинская таможенная служба.
«На украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств», — говорится в сообщении.
Причиной стала неисправность центральных баз данных таможенных органов Молдавии.
Позднее пресс-служба молдавской таможенной службы сообщила, что сотрудники временно осуществляют таможенные процедуры в ручном режиме. Во всех пунктах пропуска электроснабжение восстановлено, однако работы по устранению технических неполадок продолжаются.
Утром 31 января ряд регионов Украины и Молдавии остались без электроснабжения из-за сбоев в работе украинских энергосетей. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, сбои произошли из-за «технологического нарушения».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции