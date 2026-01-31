На границе Украины и Молдавии приостановили пропуск транспорта

Фото: Ciro Fusco / Keystone Press Agency / Global Look Press

В связи с отключениями электроэнергии на границе Украины и Молдавии приостановили пропуск транспортных средств, сообщила украинская таможенная служба.

«На украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств», — говорится в сообщении.

Причиной стала неисправность центральных баз данных таможенных органов Молдавии.

Позднее пресс-служба молдавской таможенной службы сообщила, что сотрудники временно осуществляют таможенные процедуры в ручном режиме. Во всех пунктах пропуска электроснабжение восстановлено, однако работы по устранению технических неполадок продолжаются.

Утром 31 января ряд регионов Украины и Молдавии остались без электроснабжения из-за сбоев в работе украинских энергосетей. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, сбои произошли из-за «технологического нарушения».