Разработчика российского бункера задержали в Москве
Главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова и заместителя начальника института Игоря Сосунова задержали и обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
В рамках предварительного расследования уголовного дела следствие намерено просить суд отправить Посохова под домашний арест, а Сосунова заключить под стражу, рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.
По данным собеседников РБК, Главное следственное управление СКР направило в Замоскворецкий районный суд Москвы ходатайства об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых. По статье о взятке им грозит до 15 лет лишения свободы. РБК направил запрос в НИИ ГОЧС, а также в пресс-службу МЧС.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИ ГОЧС) занимается научными разработками в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций ЧС. В частности, институт занимается разработкой технических средств и технологий, развитием систем связи и оповещения населения, развитием гражданской обороны, радиационной, химической и биологической защиты населения, и другими направлениями.
В 2015 году НИИ ГОЧС начал работу над модульным защитным сооружением «Куб-М» по заказу МЧС, рассказывал в интервью РБК Николай Посохов.
Серийное производство было начато осенью 2024 года. Итоговая разработка соответствует требованиям, прописанным в нормативных документах, и может обеспечивать защиту трех уровней: укрытие (защита от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения), противорадиационное укрытие (защита от радиации) и убежище (защита от ядерного, химического, биологического оружия). В максимальной комплектации «Куб-М» может защитить и от прямого попадания современных ракет, говорил Посохов.
