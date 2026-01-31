Продюсер «Брата» назвал «Буратино» сильной и взрослой картиной

Кино — самое демократическое из искусств, фильмы должны быть разные, заявил председатель правления ассоциации продюсеров Сергей Сельянов, комментируя критику в адрес «Буратино» и других лидеров новогоднего проката

Кинематограф — это большая территория, и фильмы должны быть разные, заявил в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК продюсер, председатель правления ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов.

Так он ответил на просьбу прокомментировать критику в адрес фильмов «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино». С резко негативной оценкой этих лент выступили в том числе депутаты Госдумы — народный артист Николай Бурляев и актер Дмитрий Певцов; первый призывал к введению «общественного контроля» в сфере культуры.

«Буратино» вышел в кинопрокат 1 января, одновременно с «Чебурашкой 2» и «Простоквашино». По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), по состоянию на 30 января сборы первой картины превысили 2,3 млрд руб., второй — 5,7 млрд руб., третьей — 2,3 млрд. руб.

Сельянов сообщил, что из этих трех лент видел только «Буратино» Игоря Волошина, которую назвал «сильной, взрослой, сделанной профессионально» картиной. «Сам Буратино, этот герой деревянный, сделан идеально. Это очень сложно, <...> сделать такого придуманного персонажа, не человека, с помощью компьютерной графики, других приемов. Чтобы он вызывал эмоции, чтобы все двигалось как надо, чтобы не было ощущения, что это какой-то симулякр, какая-то деревяшка. Вот это сделано блестяще, абсолютно на мировом уровне», — считает он.

Продюсер отметил, что каждый имеет право на критику любого кино, главное — чтобы это не привело к такой «борьбе за мир», в результате которой «камня на камне не останется».

Сельянов — основатель и глава компании СТВ, которая выпустила фильмы «Брат», «Брат-2», «Кукушка», «Бумер», «Груз 200». Он также соучредил студию анимационного кино «Мельница», в числе наиболее известных ее проектов — франшизы «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый Волк», мультсериал «Барбоскины».

Отвечая на вопрос о том, должно ли кино содержать «национальную идею», Сельянов указал, что фильмы должны быть разные. «Девиз моей компании со дня ее основания — «Пусть расцветают сто цветов». Не может страна считать себя кинематографической державой (а мы вполне заслуживаем этого гордого звания, благодаря прошлым, и советским в том числе, и сегодняшним [фильмам]) если только развлечения или разумные артхаусные произведения [снимаются]», — добавил он.

Кино — самое демократическое из искусств, большая часть фильма «должна быть сделана для всех, соотечественников, по крайней мере, а то и для всего мира», считает Сельянов. «Само определение — «зрительское кино» — значит, что оно для зрителей, зрители должны прийти. Если не пришли, значит, у вас ничего не получилось. Если пришли, значит, дана не только денежная оценка», — сказал предправления АПКиТ

В поддержку современного детского кино накануне выступил режиссер и продюсер Федор Бондарчук на круглом столе в Госдуме. Он отметил, что отечественная индустрия пережила несколько сложных этапов, а в начале 2000-х, когда в кинотеатрах стали показывать проекты крупных американских мейджоров, поднялся вопрос о том, что на эранах нет «исконно русских» сказочных героев: «И сейчас, когда наши дети смотрят и любят российские сказки и детские фильмы, того же «Чебурашку», того же «Буратино», это же радость великая».