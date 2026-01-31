 Перейти к основному контенту
В Москве повысили температуру в теплосетях из-за морозов

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Работу московской системы отопления скорректировали из-за похолодания, в теплосетях повысили температуру. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«В столичном регионе температура воздуха значительно снизилась, в связи с этим заранее скорректировали работу системы отопления. Была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях», — рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Как уточнил комплекс, режимы системы центрального теплоснабжения выбирают в соответствии с уличной температурой, при этом решение об их изменении принимают заранее, основываясь на прогнозе погоды. Регулировать подачу тепла можно как повышая или понижая температуру теплоносителя, так и изменяя его объем.

В России ударили «афанасьевские морозы»
Общество
Фото:Никита Гольцов / РИА Новости

Корректировку работы контролируют диспетчерские службы МОЭК, добавила пресс-служба. Изменения происходят автоматически на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации.

Ранее пресс-служба московской мэрии предупредила, что с 30 января до 3 февраля в столице будут аномальные морозы. По прогнозу, ночью температура может упасть до минус 25 градусов. В Москве и Подмосковье до вечера 3 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ночь с 30 на 31 января стала самой холодной в столице с начала года. Температура опустилась до минус 20,4 градуса.

