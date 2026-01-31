Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов
Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов, причиной смерти стала тяжелая болезнь. Об этом сообщили в сценарной группе Максима Есаулова, передает ТАСС. Он умер 30 января в возрасте 62 лет.
Филиппов родился в Ленинграде 14 декабря 1963 года. Был старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела по раскрытию заказных убийств ГУВД Санкт-Петербурга. В отставку ушел в звании подполковника милиции. За службу он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и ведомственные награды МВД.
Филиппов также был сценаристом сериалов «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Лихач», «Тверская», «Гончие» и других.
