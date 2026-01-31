 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов

Сценарист криминальных сериалов Филиппов умер в 62 года
Дмитрий Филиппов
Дмитрий Филиппов (Фото: Дмитрий Филиппов / VK)

Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов, причиной смерти стала тяжелая болезнь. Об этом сообщили в сценарной группе Максима Есаулова, передает ТАСС. Он умер 30 января в возрасте 62 лет.

Филиппов родился в Ленинграде 14 декабря 1963 года. Был старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела по раскрытию заказных убийств ГУВД Санкт-Петербурга. В отставку ушел в звании подполковника милиции. За службу он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и ведомственные награды МВД.

Филиппов также был сценаристом сериалов «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Лихач», «Тверская», «Гончие» и других.

