Эксперты назвали ключевую проблему ограничения скорости электросамокатов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 75,93 (-0,33) Инвестиции, 13:46
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 90,23 (-0,16) Инвестиции, 13:46
Нарышкин обвинил Запад в провокациях для срыва договоренностей в Карабахе Политика, 17:12 Крашенинников разъяснил свои слова об отдельном депутате от Сириуса Политика, 17:11 Путин поддержал идею возить медиков на такси «по понятному тарифу» Общество, 17:09 Kia Sportage получил внешность в стиле нового Sorento Авто, 17:08 В Думу внесли законопроект о расширении числа физлиц-иноагентов Политика, 17:02 Акции Boeing выросли на 6,7% после разрешения полетов 737 MAX Инвестиции, 17:01 Чем экотропы отличаются от обычных дорожек в парке и что такое плоггинг РБК и ДПиООС, 17:00 Как перевести ваших клиентов на подписную модель Pro, 16:57 Глава Союза биатлонистов России оценил риск новых «допинг-сюрпризов» Спорт, 16:50 В какие криптовалюты не поздно инвестировать. 3 мнения Крипто, 16:36 Как упадет выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 16:31 Экс-президент «Спартака» Червиченко потребовал извинений от Сычева Спорт, 16:29 В Airbnb допустили возможность работы с криптовалютами Крипто, 16:28 Милонов заразился коронавирусом Общество, 16:20
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
Общество ,  
0 

Эксперты назвали ключевую проблему ограничения скорости электросамокатов

Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Предложение штрафовать владельцев электросамокатов и ограничивать допустимую скорость 20 км/ч разумно, но вызывает вопросы то, как будет отслеживаться превышение скорости. Об этом РБК сообщил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«У самоката нет спидометра, и на тротуаре не поставишь полицейского с радаром. Тут вопросы, наверное, к другим участникам движения, и в первую очередь к пешеходам, которые могут сообщить в полицию, что какой-то сумасшедший носится по тротуару, и к сотрудникам полиции, которые в городе появляются», — предположил он.

Cхема с ограничением скорости движения на электросамокатах до 20 км/ч работать не будет, поскольку непонятно, кто и как будет измерять эту скорость, сказал РБК координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Я полагаю, что работать будет единственная норма из этих предложений, которая заключается в том, что, если происходит наезд пользователя средства индивидуальной мобильности на пешехода, всегда виноват тот, кто на этом самокате», — заявил он.

Единственной рабочей мерой, по его словам, стало бы приравнивание электросамокатов с определенной мощностью двигателей к скутерам и мопедам. «И как только это произойдет, тут же появится автоматическое требование иметь водительское удостоверение категории М. В этом случае штраф за пьяную езду на электросамокате будет не 1500 руб., а лишение прав и 30 тыс. руб.», — считает эксперт.

Председатель регионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов согласен, что повлиять на ситуацию могло бы признание электросамокатов мопедами, а также необходимость иметь права категории «М» для тех, кто хочет ездить по краю проезжей части дорог. Предложенные Минтрансом меры он не считает рабочими, по его мнению, ситуация с безопасностью ухудшится.

«Откуда взялось 20 км/ч по тротуарам? В европейских странах максимальная скорость при совмещенном движении с пешеходами от 6 до 8 км/ч. И то, что к средствам индивидуальной мобильности прикрепили еще коньки, скейтборды — это такая хитрость, чтобы показать, что это якобы безобидные средства», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой

Соколов отметил, что официальной статистики о пострадавших и погибших из-за наезда на людей нет, поскольку передвигающиеся на электросамокатах, моноколесах, сигвеях и гироскутерах приравниваются к пешеходам. Он уточнил, что наезды на пешеходов — довольно частая ситуация, но привлечь виновников к ответственности практически невозможно.

С предложением ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров в России 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД выступили Минтранс и МВД. В новом проекте закона предусматривается, что пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Помимо этого, предлагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение этих транспортных средств. В частности, может быть установлен новый знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
 

скорость движения ПДД штраф Минтранс новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
Материалы по теме
Минтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов
Общество
В России появятся новые дорожные знаки для самокатов
Общество
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter