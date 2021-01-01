Эксперты назвали ключевую проблему ограничения скорости электросамокатов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Предложение штрафовать владельцев электросамокатов и ограничивать допустимую скорость 20 км/ч разумно, но вызывает вопросы то, как будет отслеживаться превышение скорости. Об этом РБК сообщил партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«У самоката нет спидометра, и на тротуаре не поставишь полицейского с радаром. Тут вопросы, наверное, к другим участникам движения, и в первую очередь к пешеходам, которые могут сообщить в полицию, что какой-то сумасшедший носится по тротуару, и к сотрудникам полиции, которые в городе появляются», — предположил он.

Cхема с ограничением скорости движения на электросамокатах до 20 км/ч работать не будет, поскольку непонятно, кто и как будет измерять эту скорость, сказал РБК координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Я полагаю, что работать будет единственная норма из этих предложений, которая заключается в том, что, если происходит наезд пользователя средства индивидуальной мобильности на пешехода, всегда виноват тот, кто на этом самокате», — заявил он.

Единственной рабочей мерой, по его словам, стало бы приравнивание электросамокатов с определенной мощностью двигателей к скутерам и мопедам. «И как только это произойдет, тут же появится автоматическое требование иметь водительское удостоверение категории М. В этом случае штраф за пьяную езду на электросамокате будет не 1500 руб., а лишение прав и 30 тыс. руб.», — считает эксперт.