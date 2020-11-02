РЖД разложили риски по контейнерам

На рынке железнодорожных грузоперевозок появится новый крупный игрок

После приватизации «Трансконтейнера» РЖД решили создать нового крупного контейнерного оператора. Согласно плану к 2025-му он должен войти в тройку крупнейших в России, а долю в нем получит частный инвестор

Фото: Анастасия Диева / ТАСС

РЖД, которые в прошлом году в ходе приватизации продали 50% плюс две акции крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», планируют создать нового игрока на этом рынке. Об этом РБК рассказали два источника, близких к «РЖД Логистике» (управляет оставшимися контейнерными активами РЖД), и подтвердил собеседник в одном из железнодорожных операторов.

План, как рассказывают два собеседника РБК, — вывести новую компанию к 2025 году в тройку крупнейших российских контейнерных операторов. При этом развивать проект РЖД планируют с участием партнера — частный инвестор должен появиться уже в следующем году.

Представители «РЖД Логистики» и РЖД отказались от комментариев.

Как будет создана новая компания

Предполагается, что новая компания получит от «РЖД Логистики» контракты и клиентскую базу, а также ее «дочку» Far East Land Bridge (FELB) — она специализируется на железнодорожных перевозках в контейнерах из Китая, Южной Кореи и Японии в Европу и Россию и обратно по Транссибирской магистрали, говорят два источника РБК со ссылкой на предварительную презентацию проекта РЖД. Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом монополии может передать ей в аренду на 49 лет 11 ключевых терминалов — от Мурманска до Гродеково, расположенного в Приморском крае у границы с Китаем, продолжают они. Но терминалов может быть больше — 12–13, уточняет один из собеседников РБК.

Новый оператор также получит от РЖД парк фитинговых платформ (на них возятся контейнеры) и инвестиции в инфраструктуру передаваемых терминалов. На первом этапе, как отмечает источник РБК, речь может идти примерно о 200 млн руб. Это незначительная сумма по сравнению с вложениями РЖД в развитие контейнерного транзита в России в целом — замглавы РЖД Алексей Шило в сентябре заявил, что компания сохраняет планы инвестировать в это направление более 200 млрд руб. «в ближайшие годы». Кроме того, оператор может получить от РЖД льготы на ремонт и приоритетный проезд по сети, замечает один из собеседников.

Частный инвестор должен помочь с внедрением цифровой платформы-экспедитора, инвестировать в обновление оборудования и терминалов, в закупку платформ и контейнеров у действующих игроков и на заводах, а также обеспечить оператора грузовой базой, говорят источники РБК. Его вклад в компанию должен быть «соразмерен» вложениям РЖД, то есть его доля в компании может составить 50%.

Главой новой компании может стать бывший гендиректор «Трансконтейнера» Вячеслав Сараев, добавляют два источника РБК: после приватизации, в марте 2020-го, он перешел в «РЖД Логистику» — на пост заместителя гендиректора. Сараев отказался от комментариев.

К 2025 году доналоговая прибыль (EBITDA) новой компании должна составить 18 млрд руб. в год, а ее оценка (evaluation value, EV) — 100 млрд руб., говорят два источника РБК со ссылкой на презентацию РЖД.

Какие планы у оператора

Объем контейнерных перевозок «РЖД Логистики» за 2019 год составил 163,3 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (twenty-foot equivalent unit, TEU), увеличившись на 56% к 2018 году, следует из отчета компании. Основной рост пришелся на направление Китай — Европа — Китай (на 56%, до 139,5 тыс. TEU). На первом этапе (2021–2022 годы) парк нового оператора будет состоять из 5 тыс. фитинговых платформ, а объем перевозок — 0,4 млн TEU в год, говорят два источника РБК со ссылкой на презентацию РЖД. Таким образом, объем перевозок по сравнению с результатами «РЖД Логистики» должен вырасти почти в 2,5 раза. В 2023–2024 годах количество платформ компании должно утроиться (15 тыс.), а объем перевозок вырасти до 1,1 млн т TEU в год. На третьем этапе (2024–2025 годы) у компании должно быть уже 32 тыс. платформ и 95 тыс. контейнеров, а объем перевозок — 2 млн TEU в год, добавляют собеседники.

У лидера рынка — «Трансконтейнера», принадлежащего группе «Дело» Сергея Шишкарева, — 85,7 тыс. контейнеров и 31,7 тыс. платформ для их перевозки. В 2019 году «Трансконтейнер» перевез 2,05 млн TEU, или почти 40% всех грузов в контейнерах (5,196 млн TEU). Группе также принадлежат 38 контейнерных терминалов. На втором месте с большим отрывом — группа FESCO (ее крупнейший акционер — Зиявудин Магомедов), у которой 40 тыс. контейнеров и около 6 тыс. платформ, в 2019 году компания обработала 625 тыс. TEU. Замыкает тройку «Евросиб СПб — транспортные системы» Дмитрия Никитина, ему принадлежит около 3 тыс. платформ, а объем перевозок в прошлом году составил 145 тыс. TEU.

Потенциал рынка контейнеров «Высокие показатели достигнуты в контейнерном транзите, и уверен, что на конец года мы выйдем на цифру более 20% прироста по контейнерным перевозкам», — заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на заседании коллегии Минтранса 9 октября. То есть речь идет об увеличении рынка до более 6 млн TEU. «Фундаментальные причины для роста контейнерных перевозок есть. Мы к этому готовимся, парк платформ сегодня достаточный, профицитный, драматичных темпов роста ставки по фитинговым платформам мы тоже не видим. Контейнеры закупаются и за рубежом, и наши производители внутри страны начали их активно предлагать», — добавил позже его заместитель Алексей Шило. По его словам, сейчас Россия находится не на первых местах по контейнеризации перевозок, но инвестиции целого ряда крупных грузоотправителей направлены на закупку контейнеров.

Гендиректор группы «Дело» Игорь Яковенко сказал, что в компании не видели проекта создания нового контейнерного оператора. «Однако если такой план действительно реализуется, то это вызывает у нас серьезнейшую обеспокоенность», — отметил он. По его словам, действия РЖД нарушают «дух договоренностей», которые обсуждались при приватизации «Трансконтейнера», о неизменности условий работы на рынке контейнерных перевозок на среднесрочном горизонте, исходя из которых группа «Дело» считала свою модель участия в приватизации компании и ее дальнейшего развития.

На аукционе по приватизации «Трансконтейнера», состоявшемся в ноябре 2019 года, группа Шишкарева обошла двух других претендентов — «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которым уже принадлежало 25,1% оператора, и Первую грузовую компанию (ПГК) Владимира Лисина. Для этого «Делу» пришлось заплатить почти вдвое больше стартовой цены — 60,3 млрд руб. К тому же группа потратила еще около 60 млрд руб. на выкуп миноритариев, включая «Енисей Капитал». На эти сделки она привлекала кредиты в Сбербанке.

Появление нового контейнерного оператора РЖД — вполне ожидаемое решение, отмечает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «У компании есть клиентская база. С учетом роста контейнерных перевозок и успеха с приватизацией «Трансконтейнера» это интересная идея и реалистичная», — считает он. Сейчас создание оператора с нуля не вписывается в инвестпрограмму монополии, поэтому РЖД и хотят привлечь частного партнера, добавил эксперт.

«Если РЖД хотят привлечь туда (в нового контейнерного оператора. — РБК) частного инвестора, то надеемся, что это произойдет на конкурсной основе, с соблюдением всех процедур, принятых при приватизации госимущества», — отметил Яковенко. Представитель «Енисей Капитала» отказался комментировать, будет ли компания претендовать на покупку доли в новом операторе. РБК направил запрос в ПГК.

Как это скажется на конкуренции

С учетом размеров рынка контейнерных перевозок новый оператор сможет занять свою долю за счет двух источников — доли «Трансконтейнера» или мелких и средних операторов, считает глава «Дела». «Поскольку свою долю мы отдавать не намерены, значит, под угрозой бизнес относительно небольших операторов, многие из которых несут серьезные обязательству по лизингу подвижного состава», — предупредил он. Яковенко выступил против «такой монополизации рынка», особенно с учетом доли структур РЖД — Объединенной транспортно-логистической компании и Федеральной грузовой компании — на рынке контейнерных перевозок. При этом сам «Трансконтейнер» оценивает свою долю на рынке фитинговых платформ в России более чем в 50%.

В пресс-службе FESCO отказались от комментариев, с представителем «Евросиб СПб» связаться не удалось.

РЖД постоянно указывают на нехватку средств на инвестпрограмму для модернизации инфраструктуры и на этом основании предлагают правительству повышение тарифов в том числе и на контейнерные перевозки, которые бьют по всему рынку, продолжает Яковенко. Недавно стало известно, что РЖД предложили индексировать тарифы на перевозку контейнеров на 4%. При этом компания намерена инвестировать в создание нового игрока в нише, где нет недостатка в частных компаниях, желающих там работать, замечает он. «По нашему мнению, такой подход не в полной мере соответствует роли и миссии государственной инфраструктурной компании», — отметил глава «Дела».

Источник РБК, близкий к монополии, утверждает, что новый оператор не будет прямым конкурентом действующих игроков. Помимо показания комплексных логистических услуг для крупных промышленных предприятий (3PL), экспорта и транзита компания намерена заниматься перевозками, требующими специализированного подвижного состава (рефрижераторов танк-контейнеров, флекситанков и др.), а также контейнеризацией новых видов грузов с высокой добавленной стоимостью, замечают два источника со ссылкой на презентацию РЖД. На третьем этапе развития (2024–2025 годы) новый оператор намерен заниматься также проектами в области управления цепями поставок (4PL), подразумевающими полную передачу ему логистической функции от промышленных предприятий.

Вряд ли у РЖД были какие-то формальные договоренности с группой «Дело» о запрете на создание оператора в сфере контейнерного бизнеса, а конкуренция на рынке на пользу грузовладельцам, считает Бурмистров. Но компании Шишкарева, «заплатившей большие деньги за «Трансконтейнер», такая конкуренция не будет приятна», заключает эксперт.