Аэропорты Волгограда и Краснодара возобновили прием и отправку рейсов

В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Краснодара (Пашковский) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Меры ввели в авиагавани Волгограда в 2:22 мск. Спустя два с половиной часа в рейсы приостановили в аэропортах Краснодара и Пензы.

Также в Пензенской области прошедшей ночью ввели план «Ковер» и объявили режим беспилотной опасности. Утром 25 января губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что временный запрет на использование воздушного пространства сняли. Был отменен и режим беспилотной опасности.