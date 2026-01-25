В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Краснодара (Пашковский) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Меры ввели в авиагавани Волгограда в 2:22 мск. Спустя два с половиной часа в рейсы приостановили в аэропортах Краснодара и Пензы.
Также в Пензенской области прошедшей ночью ввели план «Ковер» и объявили режим беспилотной опасности. Утром 25 января губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что временный запрет на использование воздушного пространства сняли. Был отменен и режим беспилотной опасности.
