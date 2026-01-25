 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Москвичам пообещали 17-градусные морозы в воскресенье

Сюжет
Новости Москвы

В Москве 25 января ожидается пасмурный и морозный день, температура составит около минус 17 градусов, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Ночью столбик термометра может упасть до минус 20 градусов.

Влажность воздуха в воскресенье достигнет 74%. При этом северный ветер не будет ощутим для жителей столицы — его скорость составит 0,1 м/с. Атмосферное давление также не будет беспокоить москвичей — оно остановится на отметке 757 мм рт. ст.

Москвичам пообещали 16-градусные морозы 24 января
Общество

На грядущей неделе не стоит ждать снегопадов, но к выходным возможны небольшие осадки. Метеоусловия для жителей столицы будут стабильными — атмосферное давление остановится в районе 756–758 мм рт. ст.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающихся морозов.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Погода морозы Москва
Материалы по теме
В мэрии Москвы заявили о режиме повышенной готовности из-за морозов
Общество
В Москву вернутся 20-градусные морозы
Общество
В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Москвичам пообещали 17-градусные морозы в воскресенье Город, 07:34
У студентов за год выросли требования к размеру финансовой подушки Инвестиции, 07:30
За ночь над Россией сбили 52 беспилотника Политика, 07:25
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Ростовской области частный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА Политика, 07:16
Новую идею защиты от «схемы Долиной» сравнили с ремнем в автомобиле Общество, 07:04
Премьер Чехии заявил, что поставок самолетов на Украину «нет и не будет» Политика, 06:42
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Президент Румынии ответил на идею о возможном объединении с Молдавией Политика, 06:19
В МИДе заявили, что размещение западных сил на Украине не принесет мира Политика, 05:57
Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC в Лас-Вегасе Спорт, 05:33
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность Политика, 05:17
Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями Политика, 05:03
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 04:35
Рябков сообщил о возвращении отношений России и США «к нормальности» Политика, 04:28