Москвичам пообещали 17-градусные морозы в воскресенье
В Москве 25 января ожидается пасмурный и морозный день, температура составит около минус 17 градусов, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Ночью столбик термометра может упасть до минус 20 градусов.
Влажность воздуха в воскресенье достигнет 74%. При этом северный ветер не будет ощутим для жителей столицы — его скорость составит 0,1 м/с. Атмосферное давление также не будет беспокоить москвичей — оно остановится на отметке 757 мм рт. ст.
На грядущей неделе не стоит ждать снегопадов, но к выходным возможны небольшие осадки. Метеоусловия для жителей столицы будут стабильными — атмосферное давление остановится в районе 756–758 мм рт. ст.
Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающихся морозов.
