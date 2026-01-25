В Пензенской области ввели план «Ковер»
В Пензенской области ввели план «Ковер» и объявили режим «беспилотная опасность». Об этом губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в своем телеграм-канале.
«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Мельниченко.
Глава региона подчеркнул, что в области временно ограничат работу мобильного интернета для обеспечения безопасности граждан.
Последний раз план «Ковер» в регионе ввели 23 января. Тогда же аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск самолетов. Как сообщил Мельниченко, в ночь на 23 января над Пензенской областью сбили четыре дрона. Обломки одного из них упали на территорию нефтебазы, там начался пожар.
