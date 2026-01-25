 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пензенской области ввели план «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензенской области ввели план «Ковер» и объявили режим «беспилотная опасность». Об этом губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в своем телеграм-канале.

«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Мельниченко.

Глава региона подчеркнул, что в области временно ограничат работу мобильного интернета для обеспечения безопасности граждан.

В Пензенской области отменили план «Ковер»
Политика
Фото:Андрей Титов / Business Online / Global Look Press

Последний раз план «Ковер» в регионе ввели 23 января. Тогда же аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск самолетов. Как сообщил Мельниченко, в ночь на 23 января над Пензенской областью сбили четыре дрона. Обломки одного из них упали на территорию нефтебазы, там начался пожар.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Пензенская область Самолеты Олег Мельниченко
Материалы по теме
На борьбу с пожаром на нефтебазе под Пензой отправили 150 пожарных
Общество
В Пензе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе
Политика
Губернатор Пензенской области сообщил о четырех сбитых дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 04:35
Рябков сообщил о возвращении отношений России и США «к нормальности» Политика, 04:28
На Камчатку доставили экскаваторы из Москвы для уборки снега Общество, 03:58
Снежная буря в США привела к отмене более 13 тыс. рейсов Общество, 03:24
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп раскритиковал власти Миннесоты на фоне убийства мужчины агентом ICE Политика, 02:55
Politico узнало, что США ставят свои гарантии для Киева выше европейских Политика, 02:32
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Крупнейшая буровая установка США рухнула на Аляске Общество, 01:56
Рейс на Кубу, где застряли туристы из России, отложили Общество, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом Политика, 01:05
В США не исключили, что встреча Путина и Зеленского «очень близка» Политика, 01:03
Мурманский губернатор рассказал о ходе восстановления электроснабжения Общество, 00:43
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах Общество, 00:29