Операторы предупредили РЖД о негативных последствиях реформы Лисина

Отмена запрета на перевозку контейнеров в полувагонах приведет к падению перевозок и другим негативным последствиям, предупредили РЖД операторы. Ранее монополия уже поддержала эту идею Владимира Лисина

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Контейнерные операторы предупредили главу РЖД Олега Белозерова о том, что разрешение возить контейнеры в полувагонах приведет к ущербу для отрасли и росту нагрузки на инфраструктуру железнодорожной монополии. Об этом говорится в письме, подписанном главами крупнейших компаний сегмента — «Трансконтейнера» и FESCO Зиявудина Магомедова и партнеров, крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов Global Ports, а также группы «Дело» Сергея Шишкарева (контролирует «Трансконтейнер» и владеет 30,75% Global Ports).

РБК ознакомился с текстом письма. Источник, близкий к одному из авторов письма, сказал, что оно было отправлено Белозерову в начале этой недели. Представитель РЖД подтвердил получение письма.

Почему операторы пожаловались в РЖД

С декабря 2014 года железнодорожные контейнеры в России можно возить только на фитинговых платформах — специализированных платформах, предназначенных для перевозки крупнотоннажных контейнеров и оборудованных специализированными узлами для их крепления (фитинговыми упорами, которые входят в замок контейнера). Операторы контейнеров попросили Белозерова сохранить запрет на их погрузку в полувагоны после того, как владелец Первой грузовой компании (ПГК, один из крупнейших владельцев полувагонов в России) Владимир Лисин на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 11 июня предложил отменить это ограничение.