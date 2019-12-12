Сбербанк дал группе «Дело» 80 млрд руб. на покупку «Трансконтейнера»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
Сборная России назвала состав на матч Кубка «Первого канала» со Швецией Спорт, 19:35 Полиция Украины раскрыла детали расследования убийства Шеремета Политика, 19:32 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:28 Как тепло парков согреет Великобританию Партнерский материал, 19:28 Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции Политика, 19:21 В МИДе опровергли сотрудничество Lobaye Invest с боевиками в ЦАР Политика, 19:16 Финансовый холдинг «Сафмара» Гуцериева объявил о выкупе акций с биржи Финансы, 19:09 ЦОДД рекомендовал москвичам отказаться от автомобиля в вечерний час пик Общество, 19:06 Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб. Финансы, 19:04 СКА и «Витязь» провели второй обмен в сезоне КХЛ Спорт, 18:59 Диалог цивилизаций: 7 советов, как вести переговоры с китайцами РБК и Открытие, 18:58 Экс-глава ОВД «Тверской» стал фигурантом дела о пропаже ₽9 млн из сейфа Общество, 18:53 Адвокат сообщил об уголовном деле из-за угроз 6-летнему сыну Плющенко Общество, 18:45 Сбербанк дал группе «Дело» 80 млрд руб. на покупку «Трансконтейнера» Бизнес, 18:44
Бизнес ,  
0 
Сбербанк дал группе «Дело» 80 млрд руб. на покупку «Трансконтейнера»
Группа Сергея Шишкарева ранее выиграла аукцион, на который были выставлены 50% плюс две акции «Трансконтейнера». Как и писал РБК, сделку, включая возможный выкуп миноритариев, помог профинансировать крупнейший банк России
Сергей Шишкарев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции ПАО «Трансконтейнер». Об это говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.

27 ноября ООО «Дело-Центр» (входит в группу «Дело») выиграло аукцион на приобретение 50% плюс две акции ПАО «Трансконтейнер» за 60,3 млрд руб.

«Мы обеспечили комплексный сервис: банк не только организовал для победителя аукциона финансирование на выкуп данного пакета, но и предоставил лимиты для выкупа миноритарных акционеров в рамках обязательной оферты. Мы поддерживаем эту знаковую для рынка сделку, которая поможет оптимизировать время доставки грузов», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Бизнес
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Сумма, которую кредитная организация предоставила группе «Дело», в сообщении Сбербанка не уточняется.

Из материалов ООО «ДелоПортс» (управляет активами группы компаний «Дело»), опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации, следует, что речь идет о сумме 80,39 млрд руб. Из этой суммы чуть больше 50 млрд руб. «ДелоПортс» предоставляет «Дело-Центру» в виде займа с процентами, еще 30,3 млрд руб. — в виде беспроцентного займа.

Бизнес
Шишкарев сможет выкупить весь «Трансконтейнер» на деньги Сбербанка

В борьбе за крупнейшего контейнерного оператора группа «Дело» Шишкарева обошла структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина. Цена «Трансконтейнера» поднялась до 60,3 млрд руб. — вдвое выше стартовой цены. РБК писал, что Сбербанк собирается профинансировать не только выкуп контрольного пакета, но и возможный выкуп миноритариев.

Авторы: Мария Бондаренко, Светлана Бурмистрова
Теги: Сбербанк, финансирование
Материалы по теме
«Трансконтейнер» сообщил о состоянии терминала в Петербурге после пожара
Общество
Шишкарев сможет выкупить весь «Трансконтейнер» на деньги Сбербанка
Бизнес
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter