Сбербанк дал группе «Дело» 80 млрд руб. на покупку «Трансконтейнера»

Группа Сергея Шишкарева ранее выиграла аукцион, на который были выставлены 50% плюс две акции «Трансконтейнера». Как и писал РБК, сделку, включая возможный выкуп миноритариев, помог профинансировать крупнейший банк России

Сергей Шишкарев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции ПАО «Трансконтейнер». Об это говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.

27 ноября ООО «Дело-Центр» (входит в группу «Дело») выиграло аукцион на приобретение 50% плюс две акции ПАО «Трансконтейнер» за 60,3 млрд руб.

«Мы обеспечили комплексный сервис: банк не только организовал для победителя аукциона финансирование на выкуп данного пакета, но и предоставил лимиты для выкупа миноритарных акционеров в рамках обязательной оферты. Мы поддерживаем эту знаковую для рынка сделку, которая поможет оптимизировать время доставки грузов», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Сумма, которую кредитная организация предоставила группе «Дело», в сообщении Сбербанка не уточняется.