 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Рябков сообщил о возвращении отношений России и США «к нормальности»

Замглавы МИД Рябков: Москва и Вашингтон ведут контакты по раздражителям
Сюжет
Переговоры России и США

Российско-американские отношения «возвращаются к нормальности», Москва и Вашингтон ведут контакты по так называемым «раздражителям». Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, то есть в Вашингтоне и Москве», — сказал Рябков.

Заместитель министра отметил, что предыдущий раунд такого диалога прошел в столице США. Он также подчеркнул, что подобные контакты «особо не афишируются» для поддержки надлежащего фона и обстановки вокруг них.

«Постфактум о их результатах — либо отсутствии таковых — мы, конечно, находим способ сообщить общественности», — добавил Рябков.

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»
Политика
Сергей Рябков

Одна из первых встреч по вопросам «раздражителей» прошла в феврале. Делегации обсуждали нормализацию работы посольств и банковское обслуживание дипмиссий. Последний раз о подобной встрече замглавы МИД рассказал в конце декабря. Он не стал приводить детали, но уточнил, что по некоторым темам есть продвижение, хотя ключевые вопросы пока остаются подвешенными. Тогда Рябков заявил, что следующий раунд таких контактов может состояться весной 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Россия США контакты Сергей Рябков
Материалы по теме
Рябков сообщил, что США не отпустили захваченных на танкере россиян
Политика
Рябков заявил об отказе США от возобновления авиасообщения с Россией
Политика
Рябков заявил об отходе России и США «от края пропасти» в отношениях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 04:35
Рябков сообщил о возвращении отношений России и США «к нормальности» Политика, 04:28
На Камчатку доставили экскаваторы из Москвы для уборки снега Общество, 03:58
Снежная буря в США привела к отмене более 13 тыс. рейсов Общество, 03:24
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп раскритиковал власти Миннесоты на фоне убийства мужчины агентом ICE Политика, 02:55
Politico узнало, что США ставят свои гарантии для Киева выше европейских Политика, 02:32
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Крупнейшая буровая установка США рухнула на Аляске Общество, 01:56
Рейс на Кубу, где застряли туристы из России, отложили Общество, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом Политика, 01:05
В США не исключили, что встреча Путина и Зеленского «очень близка» Политика, 01:03
Мурманский губернатор рассказал о ходе восстановления электроснабжения Общество, 00:43
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах Общество, 00:29