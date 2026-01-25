Рябков сообщил о возвращении отношений России и США «к нормальности»

Российско-американские отношения «возвращаются к нормальности», Москва и Вашингтон ведут контакты по так называемым «раздражителям». Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, то есть в Вашингтоне и Москве», — сказал Рябков.

Заместитель министра отметил, что предыдущий раунд такого диалога прошел в столице США. Он также подчеркнул, что подобные контакты «особо не афишируются» для поддержки надлежащего фона и обстановки вокруг них.

«Постфактум о их результатах — либо отсутствии таковых — мы, конечно, находим способ сообщить общественности», — добавил Рябков.

Одна из первых встреч по вопросам «раздражителей» прошла в феврале. Делегации обсуждали нормализацию работы посольств и банковское обслуживание дипмиссий. Последний раз о подобной встрече замглавы МИД рассказал в конце декабря. Он не стал приводить детали, но уточнил, что по некоторым темам есть продвижение, хотя ключевые вопросы пока остаются подвешенными. Тогда Рябков заявил, что следующий раунд таких контактов может состояться весной 2026 года.