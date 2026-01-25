Meta обвинили в обмане о доступе к сообщениям в WhatsApp

Группа истцов из разных стран обвинила Meta и WhatsApp в хранении и доступе к приватным сообщениям, к которым, по заявлению компании, не должны иметь доступа третьи лица благодаря сквозному шифрованию. Meta отвергает обвинения

Международная группа истцов подала в суд на американскую Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России), обвинив компанию в обмане по поводу конфиденциальности и безопасности мессенджера WhatsApp, который принадлежит ей с 2014 года, передаетBloomberg.

В 2016 году в WhatsApp внедрили сквозное шифрование, которое означает, что сообщения доступны только собеседникам в одном чате, но не самой компании. Этот вид шифрования, как утверждают в компании, включен по умолчанию.

Однако в иске, поданном в окружной суд в Сан-Франциско, группа истцов обвиняет Meta в обмане пользователей по всему миру и утверждает, что WhatsApp и ее материнская компания «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы «частным» сообщениям пользователей WhatsApp».

В группу входят истцы из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки. Они утверждают, что Meta хранит содержание сообщений пользователей, а работники компании имеют доступ к этой информации. В иске сказано, что обнародовать эти сведения помогли «осведомители», но не поясняется, кто они такие.

Истцов представляют юристы в том числе из фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan и Keller Postman. Они не ответили на запрос Bloomberg о комментариях. Другой адвокат истца, Джей Барнетт из Barnett Legal, отказался от комментариев. Юристы истцов просят удовлетворить коллективный иск.

Представитель Meta Энди Стоун (в России приговорен к шести годам заключения по обвинению в призывах к терроризму) назвал иск «несерьезным» и заявил, что компания «введет санкции против адвокатов истцов». «Любое утверждение о том, что сообщения пользователей WhatsApp не зашифрованы, является категорически ложным и абсурдным, — говорится в его комментарии Bloomberg. — WhatsApp уже десять лет шифруется с использованием протокола Signal. Этот судебный процесс — несерьезное художественное произведение».

В России работа WhatsApp ограничивается с лета 2025 года. Тогда начали ограничивать звонки в мессенджере. Роскомнадзор объясняет меры тем, что WhatsApp нарушает российское законодательство. Регулятор пригрозил полной блокировкой мессенджера, если он не выполнит требования законодательства России.

В 2024 году WhatsApp включили в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Оказавшиеся в этом перечне компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.

WhatsApp в декабре заявила о готовности бороться за российскую аудиторию, отметив, что замедление работы сервиса затрагивает более 100 млн пользователей.