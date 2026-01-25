В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявили на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
Глава Ставрополя призвал жителей края следить за передаваемыми сообщениями, а также обращаться за помощью в экстренные службы по номеру 112.
До этого беспилотную опасность ввели в регионе вечером 21 января. Она продлилась около 10 часов. О сбитых беспилотниках ни местные власти, но Министерство обороны не сообщили.
Последний раз Минобороны отчиталось об уничтожении дрона над территорией региона 18 января. Тогда над Ставропольем сбили один беспилотник.
