Военная операция на Украине
0

В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

Режим беспилотной опасности объявили на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Глава Ставрополя призвал жителей края следить за передаваемыми сообщениями, а также обращаться за помощью в экстренные службы по номеру 112.

До этого беспилотную опасность ввели в регионе вечером 21 января. Она продлилась около 10 часов. О сбитых беспилотниках ни местные власти, но Министерство обороны не сообщили.

В Северной Осетии и Ставропольском крае сообщили об угрозе атаки дронов
Политика

Последний раз Минобороны отчиталось об уничтожении дрона над территорией региона 18 января. Тогда над Ставропольем сбили один беспилотник.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Ставропольский край беспилотники Владимир Владимиров
