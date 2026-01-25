В МИДе заявили, что размещение западных сил на Украине не принесет мира

Полищук: размещение западных сил на Украине не принесет мира

Размещение многонациональных сил на Украине не принесет мира, а создаст угрозу безопасности как России, так и Европы. Об этом «РИА Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Такие «силы» не принесут мира и не гарантируют безопасности. Наоборот, они подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы», — сказал Полищук.

6 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер подписали Декларацию о намерении развернуть многонациональные силы на Украине после окончания конфликта. Документ подразумевает возможность для британских, французских и партнерских сил обеспечивать безопасность воздушного и морского пространства Украины, создание военных баз на ее территории и хранение вооружений для обеспечения обороноспособности Киева.

В МИД России декларацию назвали «крайне далеким от мирного урегулирования» документом. Москва неоднократно выступала категорически против любых сценариев урегулирования, которые предусматривают размещение на Украине войск с участием стран НАТО.