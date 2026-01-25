 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области частный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области частный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки беспилотников на Ростовскую область поврежден частный дом. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, дроны сбили над Миллеровским и Чертковским районами области. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В результате падения БПЛА поврежден частный дом и автомобиль», — написал Слюсарь.

По его словам, в доме выбиты стекла и пострадала кровля, возгорания нет. Проживающая в здания семья находится у соседей, подчеркнул глава региона. Слюсарь отметил, что власти окажут необходимую помощь жителям.

ПВО за ночь сбила над Россией 75 беспилотников
Политика

В ночь на 24 января над Ростовской областью сбили 46 дронов. Как сообщил Слюсарь, беспилотники уничтожили над тремя районами региона: Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском, а также над городами Каменск-Шахтинский и Донецк.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Ростовская область повреждения БПЛА атака Юрий Слюсарь
Материалы по теме
Губернатор Пензенской области сообщил о четырех сбитых дронах
Политика
При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое
Политика
Над Россией за ночь сбили 12 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Москвичам пообещали 17-градусные морозы в воскресенье Город, 07:34
У студентов за год выросли требования к размеру финансовой подушки Инвестиции, 07:30
За ночь над Россией сбили 52 беспилотника Политика, 07:25
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Ростовской области частный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА Политика, 07:16
Новую идею защиты от «схемы Долиной» сравнили с ремнем в автомобиле Общество, 07:04
Премьер Чехии заявил, что поставок самолетов на Украину «нет и не будет» Политика, 06:42
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Президент Румынии ответил на идею о возможном объединении с Молдавией Политика, 06:19
В МИДе заявили, что размещение западных сил на Украине не принесет мира Политика, 05:57
Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC в Лас-Вегасе Спорт, 05:33
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность Политика, 05:17
Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями Политика, 05:03
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 04:35
Рябков сообщил о возвращении отношений России и США «к нормальности» Политика, 04:28