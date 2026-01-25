В Ростовской области частный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА
В результате атаки беспилотников на Ростовскую область поврежден частный дом. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По информации губернатора, дроны сбили над Миллеровским и Чертковским районами области. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В результате падения БПЛА поврежден частный дом и автомобиль», — написал Слюсарь.
По его словам, в доме выбиты стекла и пострадала кровля, возгорания нет. Проживающая в здания семья находится у соседей, подчеркнул глава региона. Слюсарь отметил, что власти окажут необходимую помощь жителям.
В ночь на 24 января над Ростовской областью сбили 46 дронов. Как сообщил Слюсарь, беспилотники уничтожили над тремя районами региона: Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском, а также над городами Каменск-Шахтинский и Донецк.
