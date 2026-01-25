За ночь над Россией сбили 52 беспилотника
Средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России в ночь на 25 января. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов — 18 — сбили над Брянской областью. Еще 15 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем. Девять аппаратов перехватили над территорией Ростовской области.
Еще четыре беспилотника уничтожили над Орловской областью и по три — над Белгородской и Астраханской.
Ночью режим беспилотной опасности объявили на территории Ставропольского края, на момент публикации он продолжает действовать. В Пензенской области также ввели план «Ковер», его сняли спустя почти три часа.
Кроме того, в Ростовской области при атаке дронов получили повреждения частный дом и автомобиль. Никто не пострадал.
