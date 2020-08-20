Совладелец «Трансконтейнера» оказался соинвестором фильма о космоболе

ГК «Дело» Сергея Шишкарева оказалась соинвестором картины «Вратарь галактики» режиссера Джаника Файзиева. Картина, производство которой идет уже больше шести лет, посвящена космическому виду спорта в Москве 2071 года

Сергей Шишкарев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

О том, что Сергей Шишкарев стал соинвестором фильма «Вратарь галактики», РБК рассказал источник на кинорынке и подтвердил сам бизнесмен, уточнив, что партнером проекта выступила принадлежащая ему группа «Дело». «Российское кино имеет хорошие перспективы и большое будущее», — объяснил Шишкарев решение вложиться в производство фильма. По его словам, эта инвестиция, в создание «Вратаря галактики», может стать началом «долгосрочного сотрудничества с командой Джаника Файзиева (режиссер картины. — РБК)». Сколько именно было инвестировано в проект, собеседник РБК не раскрывает.

Сопродюсер фильма — Сергей Сельянов подтвердил РБК, что проект получил инвестиции от Шишкарева, но также не называл параметры сотрудничества. Джаник Файзиев на момент публикации материала не ответил на запрос РБК.

Чем известен Сергей Шишкарев Сергей Шишкарев — президент и основной владелец ГК «Дело» (партнером бизнесмена является госкорпорация «Росатом»). Основной актив группы — «Трансконтейнер», крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в России. Состояние бизнесмена по оценке Forbes — $700 млн.

Общий бюджет картины вместе с вложениями Сергея Сельянова и Антона Златопольского оценивается на уровне $15 млн (более 1 млрд руб. по курсу ЦБ). Чтобы фильм стал коммерчески успешным, он должен собрать в прокате в два раза больше, чем на него было потрачено, объяснял РБК аналитик кинобизнеса Сергей Лавров. Как правило, около половины кассовых сборов по итогу проката забирают кинотеатры, еще 10–15% достается дистрибьютору, продюсерам остается около 40–42% кассовых сборов.

Действие фильма «Вратарь галактики» происходит в 2071 году в Москве, где должны состояться межгалактические спортивные соревнования по «космоболу». «Для меня особенно важно стало то, что в фильме большое внимание уделяется спорту и команде как основе в преодолении вызовов, с которыми столкнулись главные герои фильма, — поясняет Шишкарев. — Я долгие годы напрямую связан с миром спорта — сначала футбола, последние пять лет — гандбола. И одной из своих задач считаю развитие спорта и его продвижение».