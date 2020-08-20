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Совладелец «Трансконтейнера» оказался соинвестором фильма о космоболе

ГК «Дело» Сергея Шишкарева оказалась соинвестором картины «Вратарь галактики» режиссера Джаника Файзиева. Картина, производство которой идет уже больше шести лет, посвящена космическому виду спорта в Москве 2071 года
Сергей Шишкарев
Сергей Шишкарев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

О том, что Сергей Шишкарев стал соинвестором фильма «Вратарь галактики», РБК рассказал источник на кинорынке и подтвердил сам бизнесмен, уточнив, что партнером проекта выступила принадлежащая ему группа «Дело». «Российское кино имеет хорошие перспективы и большое будущее», — объяснил Шишкарев решение вложиться в производство фильма. По его словам, эта инвестиция, в создание «Вратаря галактики», может стать началом «долгосрочного сотрудничества с командой Джаника Файзиева (режиссер картины. — РБК)». Сколько именно было инвестировано в проект, собеседник РБК не раскрывает.

Сопродюсер фильма — Сергей Сельянов подтвердил РБК, что проект получил инвестиции от Шишкарева, но также не называл параметры сотрудничества. Джаник Файзиев на момент публикации материала не ответил на запрос РБК.

Чем известен Сергей Шишкарев

Сергей Шишкарев — президент и основной владелец ГК «Дело» (партнером бизнесмена является госкорпорация «Росатом»). Основной актив группы — «Трансконтейнер», крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в России. Состояние бизнесмена по оценке Forbes — $700 млн.

Общий бюджет картины вместе с вложениями Сергея Сельянова и Антона Златопольского оценивается на уровне $15 млн (более 1 млрд руб. по курсу ЦБ). Чтобы фильм стал коммерчески успешным, он должен собрать в прокате в два раза больше, чем на него было потрачено, объяснял РБК аналитик кинобизнеса Сергей Лавров. Как правило, около половины кассовых сборов по итогу проката забирают кинотеатры, еще 10–15% достается дистрибьютору, продюсерам остается около 40–42% кассовых сборов.

Действие фильма «Вратарь галактики» происходит в 2071 году в Москве, где должны состояться межгалактические спортивные соревнования по «космоболу». «Для меня особенно важно стало то, что в фильме большое внимание уделяется спорту и команде как основе в преодолении вызовов, с которыми столкнулись главные герои фильма, — поясняет Шишкарев. — Я долгие годы напрямую связан с миром спорта — сначала футбола, последние пять лет — гандбола. И одной из своих задач считаю развитие спорта и его продвижение».

Джаник Файзиев, известный также по картинам «Турецкий гамбит» и «Легенда о Коловрате», представил свой фильм на питчинге в государственном Фонде Кино еще в 2014 году — тогда же на съемки «Вратаря галактики» было выделено 300 млн руб. на безвозвратной основе, позднее картина получила от фонда еще 200 млн руб., однако уже на условиях возврата.

С момента запуска картины в производство прошло более шести лет: работа над фильмом приостанавливалась на полтора года из-за желания режиссера проработать проект. Срок выхода фильма на экраны неоднократно переносился — так, в 2017 году Файзиев надеялся выпустить картину на экраны к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, однако картина так и не вышла в прокат. Заявленная текущая дата премьеры — 27 августа 2020 года. Для информационной поддержки фильма впервые объединились телеканалы «Россия 1», «Первый» и СТС.

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Как крупный бизнес инвестирует в кинопроизводство

Крупный бизнес часто финансирует отдельные кинопроекты. Например, в 2011 году банк ВТБ дал режиссеру Федору Бондарчуку $20 млн на съемки картины «Сталинград». В 2018 году ВТБ также инвестировал в картины, «направленные на формирование патриотизма», — «Собибор» (режиссерский дебют Константина Хабенского) и «Несокрушимый» Константина Максимова. Размер инвестиций не раскрывался. В ноябре 2019 года «Роснефть» объявила, что стала генпродюсером новой части мультфильма «Умка».

Среди известных миллиардеров в кинопроизводство инвестируют также Леонард Блаватник и Алишер Усманов. Блаватник в 2019 году выделил 700 млн руб. на производство трех картин студии «Марс медиа» Рубена Дишдишяна. «Инвестиции в российское кино — это и бизнес, и поддержка», — объяснял он свое решение поддержать российское кино. Усманов был главным продюсером драмы «Грех» режиссера Андрея Кончаловского о скульпторе Микеланджело Буонарроти, вышедшей в прокат в 2019 году. Ее бюджет составил, по данным «Кинопоиска», €12 млн. Диск с этим фильмом президент России Владимир Путин подарил папе римскому Франциску.

В феврале 2019 года миллиардер Роман Абрамович учредил фонд развития современного кино «Кинопрайм» с ежегодными инвестициями в кинопроизводство на уровне 1 млрд руб. Продюсеры могут претендовать на оплату фондом до 50% производственного бюджета киноленты с ограничением в 100 млн руб. на одну картину. В случае коммерческого успеха ленты фонд может претендовать на часть прибыли, сообщали источники РБК. «Кинопрайм» уже выпустил такие картины, как «Фея» Анны Меликян и «Текст» Клима Шипенко.

Авторы: Елизавета Ефимович, Светлана Бурмистрова
Теги: премьера, кино, инвестиции, «Трансконтейнер»
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