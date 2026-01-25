 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Премьер Чехии заявил, что поставок самолетов на Украину «нет и не будет»

Премьер Чехии Бабиш: поставок самолетов L-159 на Украину нет и не будет
Сюжет
Военная операция на Украине

Чехия не будет поставлять на Украину самолеты L-159, заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, передает новостной портал Idnes.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Чехии, генерал Карел Ржехка допустил, что военные могли бы передать Украине четыре самолета L-159. До этого министр обороны страны Яромир Зуна утверждал, что армия не может позволить себе лишиться их.

«Никаких [поставок] L-159 нет и не будет. Этот вопрос закрыт», — заявил в ответ Бабиш.

Премьер-министр добавил, что Ржехка «сделал бы лучше, если бы промолчал». По словам Бабиша, это «ненормально», что главком армии выступает против министра обороны.

Премьер Чехии не согласился с президентом о продаже Украине самолетов
Политика
Самолет&nbsp;L-159 ALCA&nbsp;

В середине января о готовности поставить Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он не уточнил, о каких именно самолетах идет речь, но ранее допускал возможность передачи Украине L-159.

Через несколько дней эту идею отверг Бабиш. Свою позицию он так же объяснил, сославшись на слова министра о том, что самолеты необходимы собственной армии.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Самолеты Украина Чехия Андрей Бабиш
Материалы по теме
Премьер Чехии не согласился с президентом о продаже Украине самолетов
Политика
Чехия заявила о готовности поставить Киеву самолеты для борьбы с дронами
Политика
Чехия назвала условие для продолжения поставок боеприпасов Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Москвичам пообещали 17-градусные морозы в воскресенье Город, 07:34
У студентов за год выросли требования к размеру финансовой подушки Инвестиции, 07:30
За ночь над Россией сбили 52 беспилотника Политика, 07:25
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Ростовской области частный дом получил повреждения из-за атаки БПЛА Политика, 07:16
Новую идею защиты от «схемы Долиной» сравнили с ремнем в автомобиле Общество, 07:04
Премьер Чехии заявил, что поставок самолетов на Украину «нет и не будет» Политика, 06:42
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Президент Румынии ответил на идею о возможном объединении с Молдавией Политика, 06:19
В МИДе заявили, что размещение западных сил на Украине не принесет мира Политика, 05:57
Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC в Лас-Вегасе Спорт, 05:33
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность Политика, 05:17
Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями Политика, 05:03
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 04:35
Рябков сообщил о возвращении отношений России и США «к нормальности» Политика, 04:28