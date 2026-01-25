Премьер Чехии заявил, что поставок самолетов на Украину «нет и не будет»

Премьер Чехии Бабиш: поставок самолетов L-159 на Украину нет и не будет

Чехия не будет поставлять на Украину самолеты L-159, заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, передает новостной портал Idnes.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Чехии, генерал Карел Ржехка допустил, что военные могли бы передать Украине четыре самолета L-159. До этого министр обороны страны Яромир Зуна утверждал, что армия не может позволить себе лишиться их.

«Никаких [поставок] L-159 нет и не будет. Этот вопрос закрыт», — заявил в ответ Бабиш.

Премьер-министр добавил, что Ржехка «сделал бы лучше, если бы промолчал». По словам Бабиша, это «ненормально», что главком армии выступает против министра обороны.

В середине января о готовности поставить Украине боевые самолеты для борьбы с беспилотниками заявил президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он не уточнил, о каких именно самолетах идет речь, но ранее допускал возможность передачи Украине L-159.

Через несколько дней эту идею отверг Бабиш. Свою позицию он так же объяснил, сославшись на слова министра о том, что самолеты необходимы собственной армии.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.