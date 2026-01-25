Аэропорт Пензы возобновил полеты

В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В авиагаванях Пензы и Краснодара ввели ограничения в 4:51 мск. Кроме того, в ночь на 25 января в Пензенской области объявили режим беспилотной опасности и ввели план «Ковер».

Спустя три часа губернатор региона Олег Мельниченко сообщил об отмене плана «Ковер». «Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он в своем телеграм-канале.

За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами России. Над Брянской областью сбили 18 дронов, над Краснодарским краем — 15, над Ростовской областью — девять. Еще четыре БПЛА уничтожили над Орловской областью и по три — над Белгородской и Астраханской.