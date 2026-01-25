Аэропорт Пензы возобновил полеты
В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
В авиагаванях Пензы и Краснодара ввели ограничения в 4:51 мск. Кроме того, в ночь на 25 января в Пензенской области объявили режим беспилотной опасности и ввели план «Ковер».
Спустя три часа губернатор региона Олег Мельниченко сообщил об отмене плана «Ковер». «Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он в своем телеграм-канале.
За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами России. Над Брянской областью сбили 18 дронов, над Краснодарским краем — 15, над Ростовской областью — девять. Еще четыре БПЛА уничтожили над Орловской областью и по три — над Белгородской и Астраханской.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»