Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

У «Трансконтейнера» 27,8 тыс. фитинговых платформ и 74,1 тыс. контейнеров. За 2018 год чистая прибыль компании по МСФО выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. при выручке 76,9 млрд руб.

Что претенденты говорили про покупку «Трансконтейнера» Владелец Первой грузовой компании Владимир Лисин занимает вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes: оценка его состояния — $21,3 млрд. Cостояние Романа Абрамовича, по данным Forbes, — $12,4 млрд (десятое место в рейтинге), Александра Абрамова — $6,2 млрд (20-е место). «Мы рассматриваем все M&A (сделки по слияниям и поглощениям. — РБК) на рынке, и «Трансконтейнер» тому не исключение. Но в любом случае финальное решение о покупке принимается на совете директоров или на собрании акционеров», — говорил в апреле гендиректор Первой грузовой компании Сергей Каратаев. «Вопрос о финансировании сделки вторичен по отношению к самому решению о приобретении. Но с точки зрения финансирования данной транзакции проблем не вижу», — указывал он. Сергей Шишкарев не входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов Forbes. Однако в 2018 году группа «Дело» вышла на федеральный уровень, купив за $250 млн пакет акций Global Ports — крупнейшего в стране контейнерного портового оператора. «Мы видели презентацию менеджмента «Трансконтейнера». Я считаю, что это очень качественный, хорошо подготовленный документ. Мы считаем ее жизнеспособной и планируем следовать представленной стратегии», — сказал 20 ноября Шишкарев. «Единственное, что мы планируем добавить, — это синергия от объединения портовых и железнодорожных активов в единую бизнес-модель», — добавил он.

На прошлой неделе, говоря об источниках финансирования для участия в аукционе, Шишкарев заявил, что 25–30% стоимости пакета будет оплачено из собственных средств, остальные — заемными, кредитором выступит Сбербанк. Этот банк может профинансировать до 70% всей сделки — покупку контрольного пакета «Трансконтейнера» у РЖД и выкуп миноритариев, сказал РБК источник, близкий к группе «Дело». РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

Победитель торгов, получивший контрольный пакет компании, обязан выставить оферту (обязательное предложение на выкуп) остальным акционерам «Трансконтейнера», сказал РБК партнер Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев. «В случае с группой «Дело» ей придется объявить обязательную оферту на 50% минус две акции», — говорит эксперт. Цена оферты определяется наибольшей из величин — ценой аукциона (в этом случае 50% минус две акции могли оценить примерно в 60,3 млрд руб.) или средневзвешенной ценой на Московской бирже за последние шесть месяцев. Средневзвешенная цена одной акции «Трансконтейнера» с 27 мая по 26 ноября составила 7620 руб. Таким образом, на выкуп оставшихся акций «Делу» пришлось бы объявлять оферту на 52,94 млрд руб.

«Они должны будут сделать обязательное предложение о выкупе [оставшихся акций у других акционеров]. Когда они его сделают, мы решим [продавать ли свою долю]», — сказал РБК источник, близкий к «Енисей Капиталу».

РБК направил запрос в пресс-службу третьего акционера компании — ВТБ, которому принадлежит 24,84% «Трансконтейнера». Ранее Шишкарев выражал надежду, что ВТБ останется совладельцем оператора. «Если мы одержим победу на аукционе, то обязаны по закону сделать предложение другим участникам на покупку их доли. Хотелось бы, конечно, чтобы ВТБ остался [акционером «Трансконтейнера»]», — говорил он.

Стартовая цена контрольного пакета, оценку которого по заказу РЖД проводила PwC, составляла 36,2 млрд руб. Первый шаг аукциона, как объявляла госмонополия, — 141 млн руб., последующие — по 200 млн руб. По итогам торгов 26 ноября доля РЖД в «Трансконтейнере» на Московской бирже стоила 59,2 млрд руб.

Глава группы «Дело» говорил в интервью телеканалу РБК, что справедливая оценка 100% железнодорожного оператора — 110 млрд руб. Несмотря на небольшой пакет в свободном обращении (на Московской бирже торгуется лишь 0,42% акций «Трансконтейнера»), рынок справедливо оценивает компанию, добавлял он.

Посредник ВТБ

Помимо РЖД и «Енисей Капитала» у «Трансконтейнера» есть третий акционер — ВТБ, который в ноябре 2018 года купил 24,84% оператора у группы FESCO, крупнейший акционер которой — бизнесмен Зиявудин Магомедов. Он давно добивался приватизации контейнерного оператора, но в марте 2018 года был арестован по обвинению в организации преступного сообщества.

С момента покупки акций банк называл себя их временным владельцем: одновременно со сделкой с FESCO ВТБ заключил поставочный форвард по продаже этих акций «стороннему инвестору». Глава ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что банк приобрел акции оператора «точно не для себя». «Мы там, наверное, посредник, потому что мы же там [у группы FESCO] кредитором были», — пояснял он.

Источники РБК, близкие к разным акционерам оператора, уточняли, что конечным покупателем доли, которая оказалась у ВТБ, может стать «Енисей Капитал». В январе 2019 года ВТБ провел трех представителей этой компании в совет директоров «Трансконтейнера». В результате структура Абрамовича и Абрамова получила пять из 11 мест. Кроме того, еще в 2018 году генеральным директором оператора назначили Вячеслава Сараева, возглавлявшего УК «Межегейуголь», которое входит в угольный дивизион группы Evraz, крупнейшие акционеры которого — Абрамович и Абрамов.