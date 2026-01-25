Президент Румынии ответил на идею о возможном объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан, отвечая на вопрос о возможном объединении с Молдавией, заявил, что в настоящее время большинство молдавских граждан выступают за интеграцию в ЕС и Бухарест полностью поддерживает европейский путь соседней страны, его слова приводит Profit.ro.

«Этот вопрос касается исключительно граждан Республики Молдова, я представляю Румынию. Румыния обязуется поддерживать Республику Молдова на ее европейском пути. Это цель, которую преследуют граждане Республики Молдова», — сказал он. Дан отметил, что уважает волю граждан Молдавии.

В четверг он заявил, что сценарий объединения с соседней республикой возможен только тогда, когда этого захочет большинство ее граждан, но «пока мы к этому не пришли».

Президент Молдавии Майя Санду сказала, что проголосовала бы за объединение с соседней Румынией, если бы этот вопрос был вынесен на общенациональный референдум. Однако она отметила, что сегодня в стране нет большинства, которое бы это одобрило. «Но есть большинство людей, которые поддерживают интеграцию в ЕС. Именно к этому мы стремимся, потому что это более реалистичная цель», — заявила президент.

Наряду с молдавским гражданством у Санду есть румынское — в 2024 году она заявила, что получила румынский паспорт около 15 лет назад. По словам Санду, более чем из 2,6 млн молдаван румынским гражданством обладают около 1 млн. В 2023 году Санду подписала указ о признании румынского государственным языком вместо молдавского. Теперь жители страны говорят на одном из официальных языков Евросоюза и «могут направить энергию на построение общего будущего в ЕС», заявила она.