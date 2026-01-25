 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями

Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями

Минпросвещения подготовило поправки, предусматривающие запрет на распространение готовых домашних заданий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения предлагается внести в статьи 106 и 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они «направлены на совершенствование правового регулирования в сфере защиты образовательного процесса от распространения сведений, способных негативно повлиять на качество освоения программ, а также на результаты олимпиад школьников», пояснили в Минпросвещения.

Кравцов призвал регионы позаботиться о здоровье школьников в морозы
Общество
Фото:Евгений Самарин / РИА Новости

Речь идет о запрете на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, «за исключением данных, содержащихся непосредственно в них».

Ведомство считает, что это позволит оградить образовательный процесс «от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе». Предполагается, что Роскомнадзор будет блокировать сайты в случае размещения на них готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним. Официальные данные из учебников и их электронных версий будут разрешены к размещению.

На прошлой неделе Минпросвещения предложило ввести оценки за поведение во всех российских школах с сентября 2026 года.

Пилот стартовал в начале 2025/26 учебного года в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе участвовали 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов в рамках апробации.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Теги
Минпросвещения школы ЕГЭ
Материалы по теме
В российских школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408
Общество
Минпросвещения пояснило, как будут применять оценки за поведение в школе
Общество
Минпросвещения оценило возможность перейти на 12-летнее обучение в школах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В МИДе заявили, что размещение западных сил на Украине не принесет мира Политика, 05:57
Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC в Лас-Вегасе Спорт, 05:33
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность Политика, 05:17
Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями Политика, 05:03
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 04:35
Рябков сообщил о возвращении отношений России и США «к нормальности» Политика, 04:28
На Камчатку доставили экскаваторы из Москвы для уборки снега Общество, 03:58
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Снежная буря в США привела к отмене более 13 тыс. рейсов Общество, 03:24
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп раскритиковал власти Миннесоты на фоне убийства мужчины агентом ICE Политика, 02:55
Politico узнало, что США ставят свои гарантии для Киева выше европейских Политика, 02:32
Крупнейшая буровая установка США рухнула на Аляске Общество, 01:56
Рейс на Кубу, где застряли туристы из России, отложили Общество, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15