Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями

Минпросвещения подготовило поправки, предусматривающие запрет на распространение готовых домашних заданий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Изменения предлагается внести в статьи 106 и 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они «направлены на совершенствование правового регулирования в сфере защиты образовательного процесса от распространения сведений, способных негативно повлиять на качество освоения программ, а также на результаты олимпиад школьников», пояснили в Минпросвещения.

Речь идет о запрете на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, «за исключением данных, содержащихся непосредственно в них».

Ведомство считает, что это позволит оградить образовательный процесс «от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе». Предполагается, что Роскомнадзор будет блокировать сайты в случае размещения на них готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним. Официальные данные из учебников и их электронных версий будут разрешены к размещению.

На прошлой неделе Минпросвещения предложило ввести оценки за поведение во всех российских школах с сентября 2026 года.

Пилот стартовал в начале 2025/26 учебного года в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе участвовали 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов в рамках апробации.