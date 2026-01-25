 Перейти к основному контенту
Общество
В Подмосковье сгорел двухэтажный жилой дом

Пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в деревне Селиваниха в подмосковном муниципальном округе Истра ночью 25 января. Есть жертвы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Садовая поступило в оперативно-дежурную часть в 01:06 мск. К моменту приезда спасателей наблюдалось открытое горение двухэтажного здания, сделанного из пеноблоков.

К 06:33 сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на площади 100 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 22 специалиста и восемь единиц техники.

«Есть погибшие. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

Два человека погибли при пожаре в строящемся здании в подмосковном Видном
Общество
Фото:ГСУ СК России по Московской области

В мае 2024 года в хостеле в СНТ «Снегирь» в Истре произошел пожар. По данным Следственного комитета, хостел был незаконным, там жили нелегальные мигранты. При пожаре погибли восемь человек.

Теги
Анастасия Карева
Истра пожар погибшие Подмосковье Московская область МЧС
