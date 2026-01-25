В Подмосковье сгорел двухэтажный жилой дом
Пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в деревне Селиваниха в подмосковном муниципальном округе Истра ночью 25 января. Есть жертвы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.
Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Садовая поступило в оперативно-дежурную часть в 01:06 мск. К моменту приезда спасателей наблюдалось открытое горение двухэтажного здания, сделанного из пеноблоков.
К 06:33 сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на площади 100 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 22 специалиста и восемь единиц техники.
«Есть погибшие. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.
В мае 2024 года в хостеле в СНТ «Снегирь» в Истре произошел пожар. По данным Следственного комитета, хостел был незаконным, там жили нелегальные мигранты. При пожаре погибли восемь человек.
