В Подмосковье сгорел двухэтажный жилой дом

Пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в деревне Селиваниха в подмосковном муниципальном округе Истра ночью 25 января. Есть жертвы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Садовая поступило в оперативно-дежурную часть в 01:06 мск. К моменту приезда спасателей наблюдалось открытое горение двухэтажного здания, сделанного из пеноблоков.

К 06:33 сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на площади 100 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 22 специалиста и восемь единиц техники.

«Есть погибшие. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

В мае 2024 года в хостеле в СНТ «Снегирь» в Истре произошел пожар. По данным Следственного комитета, хостел был незаконным, там жили нелегальные мигранты. При пожаре погибли восемь человек.