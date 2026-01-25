 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Брянской области заявил об атаке на энергообъекты с HIMARS

Сюжет
Военная операция на Украине
Над Брянской областью сбили 18 беспилотников, а также снаряды HIMARS, сообщил Богомаз, заявив о попытке атаки на объекты энергетики. Пострадавших нет, повреждены окна и фасады двух домов в Брянске, добавил губернатор

Прошедшей ночью украинская сторона предприняла попытку комбинированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Подразделения ПВО обнаружили и уничтожили 18 беспилотников самолетного типа, а также реактивные снаряды РСЗО HIMARS, сообщил он.

«Пострадавших нет. В результате отражения атаки в Бежицком районе города Брянска в двух жилых одноэтажных домах повреждены остекление и фасады. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в телеграм-канале.

В Белгороде от обстрела остановилась станция, обеспечивающая дома теплом
Политика

Вечером 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «самом массированном обстреле» Белгорода, предположительно, из HIMARS. Глава области рассказал о повреждениях объектов энергетики, загоревшейся хозпостройке и поврежденных крышах двух частных домов в селе Таврово Белгородского округа.

Мэр Белгорода Валентин Демидов позже сообщил, что при обстреле повреждены объекты критической инфраструктуры. Кроме того, пожар произошел во дворе многоэтажного дома на Харьковской горе (Харгора), его быстро потушили. Демидов уточнил, что после атаки были остановлены насосы повысительной насосной станции, обеспечивающей теплом несколько домов на Харьковской горе. В 0:47 мск мэр города объявил, что восстановить их работу планируют в течение получаса.

