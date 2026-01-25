 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC в Лас-Вегасе

Умар Нурмагомедов победил бразильца Фигередо на турнире UFC в Лас-Вегасе
Троюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова одержал победу над Дейвисоном Фигередо
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Harry How / Getty Images)

Россиянин Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвисона Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

Поединок закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Фигередо не уложился в лимит легчайшего веса перед поединком с россиянином. Он превысил лимит на 1,1 кг. Бой все равно состоялся, но 25% гонорара бразильца отойдут Нурмагомедову.

В активе 30-летнего Нурмагомедова, троюродного брата экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, теперь 20 побед и одно поражение в ММА. У 38-летнего Фигередо 25 побед, шесть поражений и одна ничья.

Перед этим поединком в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе Нурмагомедов занимал второе место, Фигередо — шестое. Чемпионом является россиянин Петр Ян.

смешанные единоборства (ММА) UFC Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигередо
