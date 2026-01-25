Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC в Лас-Вегасе
Россиянин Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвисона Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.
Поединок закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.
Фигередо не уложился в лимит легчайшего веса перед поединком с россиянином. Он превысил лимит на 1,1 кг. Бой все равно состоялся, но 25% гонорара бразильца отойдут Нурмагомедову.
В активе 30-летнего Нурмагомедова, троюродного брата экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, теперь 20 побед и одно поражение в ММА. У 38-летнего Фигередо 25 побед, шесть поражений и одна ничья.
Перед этим поединком в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе Нурмагомедов занимал второе место, Фигередо — шестое. Чемпионом является россиянин Петр Ян.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»