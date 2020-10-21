Реальные доходы не выбрались с карантина

Росстат представил свежие квартальные данные о материальном положении населения

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале сократились почти на 5% после рекордного падения на 8,4% во втором, сообщил Росстат. Ожидаемое по итогам года снижение доходов на 3% может быть превышено, допускают эксперты

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата (.pdf).

Оценка падения показателя за второй квартал, на который пришлась первая волна COVID-19 и режим самоизоляции населения, ухудшена с рекордных 8% до 8,4% в годовом выражении. В последний раз реальные располагаемые доходы россиян сокращались сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%. Данные за апрель—июнь уточнены в связи с корректировкой информации по платежному балансу, полученному Росстатом от ЦБ, пояснили РБК в ведомстве.

Росстат также ухудшил оценку реальных располагаемых доходов за первый квартал 2020 года. Согласно пересмотренным данным, они выросли на 0,7% вместо 1,2% по предыдущей оценке.

Суммарно, согласно последним данным Росстата, по итогам января—сентября 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 4,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. В третьем квартале 2020 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 35 тыс. руб.

Правительство в официальном прогнозе социально-экономического развития (не учитывает вторую волну COVID-19) ожидает, что реальные располагаемые доходы населения уменьшатся на 3% по итогам года, а в следующем году вырастут на 3% и сохранят положительную динамику выше 2% в 2022–2023 годах (.pdf).

Прогноз правительства излишне амбициозен с учетом того, что в четвертом квартале 2020 года новые, пусть и частичные, карантинные ограничения из-за продолжения пандемии будут оказывать негативное давление на денежные доходы россиян, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее оценкам, спад реальных располагаемых доходов населения по итогам текущего года составит около 5% в годовом выражении.

Реальные располагаемые доходы населения снижались с 2014 по 2017 год, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года выросли на 1% в годовом выражении. Но по итогам прошлого года реальные доходы населения составили только 93,7% от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов населения. Последствия пандемии и весенний обвал цен на нефть усугубили проблему падения доходов, и «это главное, что сегодня тревожит граждан», признают экономисты ВШЭ в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития» (.pdf).

Из-за пандемического кризиса расширились очаги бедности, сформировавшиеся еще до его начала, предупреждают эксперты Института социальной политики ВШЭ. В первую очередь речь идет о безработных, численность которых существенно выросла. В сентябре 2020 года, по предварительным итогам обследования рабочей силы, 4,8 млн человек были признаны безработными (в соответствии с методологией Международной организации труда), что составляет 6,3% рабочей силы в России. Для сравнения: в декабре 2019 года уровень безработицы составлял 4,6%.

В органах служб занятости по итогам сентября зарегистрированы 3,7 млн человек, (в 5,5 раз больше, чем в сентябре 2019 года), из них 3,3 млн получали пособие по безработице, следует из последних данных Росстата. Уровень безработицы по итогам 2020 года, согласно прогнозу правительства, составит 5,7% рабочей силы и должен опуститься ниже порога в 5% в 2022 году.

В августе темпы роста номинальных среднемесячных зарплат замедлились до 3,7% после 6,4% в июле, а реальных — до 0,1% после 2,9% месяцем ранее (Росстат публикует данные по зарплатам с задержкой в месяц). Средняя номинальная начисленная зарплата по итогам января—августа текущего года составила 49,4 тыс. руб.

Это наблюдаемые зарплаты крупных и средних организаций, отмечает Орлова. Но большое беспокойство вызывают трудовые доходы россиян, занятых в теневом секторе экономики, говорит она. Неформально занятые — это второй очаг концентрации бедности, подтверждают экономисты ВШЭ. Накануне пандемии в России, по их оценкам, было 6 млн неформально занятых трудоспособного возраста. У них это единственная работа, а индивидуальный трудовой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Еще 7 млн человек — это занятые в малом бизнесе (наемные работники плюс индивидуальные предприниматели) с таким же уровнем трудового дохода при отсутствии дополнительной занятости и дохода в виде пенсии.

Пандемический кризис привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. По итогам 2019 года 12,3% населения имели доходы ниже прожиточного минимума (то есть относились к бедным). В первом полугодии 2020 года уровень бедности составил 13,2% населения.