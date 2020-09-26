Власти не стали учитывать риск второй волны COVID в прогнозе экономики

Минэкономразвития не стало рассматривать сценарий «второй волны» пандемии Covid-19 в консервативном варианте своего экономического прогноза. Однако вторая волна остается ключевым источником риска, говорится в прогнозе

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Минэкономразвития составило осенний прогноз социально-экономического развития России на 2021–2023 годы в двух вариантах — базовом и консервативном (до 2018 года ведомство представляло еще и третий вариант — целевой, но поменяло концепцию). «В базовом и консервативном вариантах не предполагается «вторая волна» новой коронавирусной инфекции, однако она остается ключевым источником риска для параметров прогноза», — отмечается в опубликованном 26 сентября документе.

Консервативный сценарий исходит лишь из «менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире», а также затяжного восстановления мировой экономики и структурного замедления среднесрочных темпов ее роста.

Прогноз на 2021–2023 годы построен с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 года. Эти цели в июле 2020 года заменили предыдущий стратегический концепт (майский указ 2018 года), передвинув горизонт их достижения с 2024-го на 2030 год. Из документа Минэкономики не ясно, предполагает ли консервативный вариант менее эффективное достижение этих целей.

Другим основным риском для прогноза является рецессия в мировой экономике и после 2020 года. Восстановление мировой экономики «существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина», прогнозы характеризуются высокой неопределенностью, отмечает министерство.