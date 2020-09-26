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Пандемия коронавируса ,  
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Власти не стали учитывать риск второй волны COVID в прогнозе экономики

Минэкономразвития не стало рассматривать сценарий «второй волны» пандемии Covid-19 в консервативном варианте своего экономического прогноза. Однако вторая волна остается ключевым источником риска, говорится в прогнозе
Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минэкономразвития составило осенний прогноз социально-экономического развития России на 2021–2023 годы в двух вариантах — базовом и консервативном (до 2018 года ведомство представляло еще и третий вариант — целевой, но поменяло концепцию). «В базовом и консервативном вариантах не предполагается «вторая волна» новой коронавирусной инфекции, однако она остается ключевым источником риска для параметров прогноза», — отмечается в опубликованном 26 сентября документе.

Консервативный сценарий исходит лишь из «менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире», а также затяжного восстановления мировой экономики и структурного замедления среднесрочных темпов ее роста.

Прогноз на 2021–2023 годы построен с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 года. Эти цели в июле 2020 года заменили предыдущий стратегический концепт (майский указ 2018 года), передвинув горизонт их достижения с 2024-го на 2030 год. Из документа Минэкономики не ясно, предполагает ли консервативный вариант менее эффективное достижение этих целей.

Другим основным риском для прогноза является рецессия в мировой экономике и после 2020 года. Восстановление мировой экономики «существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина», прогнозы характеризуются высокой неопределенностью, отмечает министерство.

Чем различаются варианты прогноза

В базовом варианте ВВП России, как уже сообщалось, растет на 3,3% в 2021 году, на 3,4% в 2022 году и на 3% в 2023-м. В консервативном варианте темпы роста составляют, соответственно, 2,7%, 2,9% и 2,5%.

Консервативный сценарий предполагает более низкие цены на нефть — на $2–2,5 за баррель меньше, чем в базовом варианте. Средний курс доллара к рублю будет чуть слабее: 73,4–74,5 руб. (в базовом варианте: 72,4–73,8).

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Более существенно различаются в двух вариантах прогноза траектории роста реальных располагаемых доходов населения. Если в базовом сценарии они растут на 3%, 2,4% и 2,5% в 2021–2023 годах, то в консервативном ожидаются в диапазоне 1,6–1,9%.

Накопленные убытки компаний в консервативном варианте будут сдерживать восстановление прибыли и, как следствие, инвестиционной активности, указано в прогнозе Минэкономразвития. Предполагается длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых была ограничена в целях борьбы с распространением коронавируса.

Автор
Иван Ткачёв
При участии
Юлия Старостина
Минэкономразвития прогноз пандемия
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