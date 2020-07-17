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Пандемия коронавируса ,  
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Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, упали на 8% г/г, следует из данных Росстата. Это рекордное падение с 1999 года
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на которым пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Это рекордное квартальное падение реальных располагаемых доходов россиян с 1999 года. Хотя Минэкономразвития, в подчинении которого находится Росстат, 7 июля заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян.

Начиная с 2005 года столь глубокого падения не было: максимальное сокращение был в четвертом квартале 2008 года (-6,1% в годовом выражении), а также в третьем квартале 2015 года и четвертом квартале 2016 года (-5,6%). С 2000 по 2005 год реальные располагаемые денежные доходы стабильно росли высокими темпами в годовом выражении, что позволяет сделать вывод об отсутствии сильного падения в квартальном выражении (+12% в 2000 году, + 8,7% в 2001 году, +11,1% в 2002 году, + 14,9% в 2003 и + 9,9% в 2004 году). В последний раз реальные располагаемые доходы россиян падали сильнее в 1999 году: тогда по итогам года падение составило 12,3%.

Росстат пересчитал динамику реальных располагаемых денежных доходов за 2013–2018 годы после масштабного обновления методики расчета денежных доходов. Но и после пересмотра показателей по новой методике тенденция снижения реальных доходов, начавшая из-за кризиса 2014 года, не изменилась вплоть до 2018 года. Реальные располагаемые доходы населения по итогам бесперывно падали с 2014 по 2017 год, но в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года выросли на 1% в годовом выражении.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. За первое полугодие 2020 года сокращение показателя составило 3,7%.

По итогам первого квартала, согласно пересмотренным данным, реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1,2%. По предыдущей оценке Росстата, показатель демонстрировал отрицательную динамику (-0,2%). В Росстате объяснили пересмотр показателя досрочной выплатой пенсий и пособий за апрель в марте, что отразилось в платежным балансе банков позднее расчета первой оценки показателя реальных располагаемых денежных доходов за первый квартал года.

Минэкономразвития заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян
Экономика
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Последствиями карантинных ограничений стали сокращение заработков россиян и увольнения. Каждому второму работающему в России сократили зарплату в период пандемии (с марта по май 2020 года), следует из оценки аналитиков «СберДанных». С полной потерей доходов столкнулись 2,5% занятых на начало марта. По данным Росстата, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, на средних и крупных предприятиях снизились в апреле на 2% к апрелю 2019 года, но уже в мае выросли на 1%.

Оборот розничной торговли, по данным статистического ведомства, по итогам второго квартала сократился на 16,6% в годовом исчислении (-23,2% в апреле, -19,2 в мае, -7,7% в июне).

В ходе исследования ЦСР, проведенного в мае, большинство россиян (58%) заявили о снижении дохода в своих семьях во время пандемии, а 5% полностью его лишились. 33% опрошенных сообщили о переменах в трудовых отношениях: у 52% из них сократились зарплаты, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск, а 23% уволили.

По результатам опроса СК «Росгосстрах Жизнь», проведенного совместно с центром «Перспектива», каждый пятый в России столкнулся со значительным падением доходов с начала распространения COVID-19 в России и введения карантинных ограничений, а каждый десятый — с полной потерей заработка. За время режима самоизоляции доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале почти до 45% в июне. По данным Росстата, среднедушевые доходы населения во втором квартале 2020 года составили 32,8 тыс. руб.

Материал дополняется

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, реальные располагаемые доходы, уровень жизни, пандемия, коронавирус
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