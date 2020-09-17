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Быстрая дорога к долгу

В августе почти треть микрозаймов была выдана клиентам до 30 лет
В июле—августе россияне до 30 лет стали самой значительной категорией заемщиков микрофинансовых организаций, подсчитали в бюро НБКИ. Доля молодых клиентов растет на фоне пандемии и ужесточения подхода банков к кредитованию
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На фоне кризиса и пандемии микрофинансовые организации (МФО) активизировали выдачу займов молодым клиентам. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4%) были оформлены людям младше 30 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которой ознакомился РБК. Доля молодых заемщиков растет почти непрерывно как минимум с августа прошлого года. Начиная с кризисного апреля она стала самой значительной в структуре выдач — до этого МФО оформляли больше кредитов клиентам 30–39 лет.

В августе доля микрозаймов, одобренных для молодежи, выросла на 2,8 п.п. по сравнению с началом года и на 4,7 п.п. к предыдущему августу. Доля займов россиянам старше 40 лет, наоборот, падает. За год самое стремительное сокращение выдач произошло в клиентской группе 50–59 лет (на 2,4 п.п., до 10,5%).

Почему молодежь берет микрозаймы

  • «Доля заемщиков до 30 лет действительно выросла с 36% в январе до 41% в августе и сентябре. Резкое увеличение произошло еще в самом начале введения режима самоизоляции», — отмечает гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его словам, это связано с тем, что молодежь была меньше других поколений готова к кризису. «Они имели меньше накоплений и, соответственно, в большей степени нуждались в заемных средствах. С другой стороны, люди до 30 [лет] старались максимально сохранить привычный уровень жизни», — поясняет собеседник РБК.
  • Тенденция увеличения доли молодых заемщиков наблюдалась и до пандемии, считает руководитель управления моделирования и бизнес-анализа МФК «МигКредит» Марат Аббясов. По оценкам компании, 93% молодых клиентов — это те, кто ранее получил отказ в банках.

Финансы
МФО резко сократили средние суммы микрозаймов для россиян из-за кризиса Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

  • В 2020 году в банковском секторе в необеспеченном потребительском кредитовании были закручены гайки, поясняет директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин. С этим, по его словам, связано снижение доступности финансовых услуг для определенных категорий граждан, в том числе молодежи. «Соответственно, микрофинансовые компании заполняют данную нишу, удовлетворяя спрос соответствующих категорий клиентов», — говорит эксперт.
  • Доля несостоявшихся банковских клиентов среди заемщиков МФО есть, соглашается директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. У таких граждан зачастую нет кредитных историй. «Микрофинансовые организации являются своего рода трамплином для последующих более крупных и длинных кредитов. Сейчас банки достаточно осторожно кредитуют не очень хорошо известных им заемщиков, имеющих недостаточно информативную кредитную историю и относительно низкий персональный кредитный рейтинг», — замечает Волков.
  • Доля молодых клиентов растет, в том числе из-за увеличения продаж через онлайн-каналы, считает директор по рискам группы компаний Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Алексей Передерий. «Более молодые клиенты ищут простые способы получения денежных средств. Для них приоритетом является оформление займа и получение денег без посещения офиса», — отмечает он. По оценкам эксперта, в августе 29% новых микрозаймов были одобрены клиентам до 30 лет.
  • Микрофинансовые компании в последние годы активно развивали дистанционные каналы выдач, соглашается председатель совета профильной саморегулируемой организации МиР Эльман Мехтиев: «Крупные онлайн-игроки уже не уступают банкам, а по ряду показателей (таких как скорость принятия решений) даже опережают их. Более того, часть игроков намеренно затачивают свои маркетинговые политики под этот сегмент, и привлечение работает».

По данным Банка России, в первом квартале 2020 года 36% займов МФО оформляли в онлайне, а в сегменте займов «до зарплаты» (PDL) доля дистанционных выдач достигла 69% (.pdf).

Какие займы берут россияне младше 30 лет

Молодые клиенты чаще всего берут краткосрочные PDL-займы на сумму до 30 тыс. руб., говорит Макаров. «Тем не менее в сегменте среднесрочных Installment-займов спрос со стороны молодежи незначительно ниже», — замечает гендиректор МФК «Займер».

Клиенты моложе 30 лет могут рассчитывать разве что на короткие ссуды, считает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко: «Средняя сумма по таким клиентам — около 7 тыс. руб. Средний уровень одобрения для новых клиентов составляет около 8–10% от общего потока заявок».

Как правило, 30% молодых заемщиков смотрят в сторону займов «до зарплаты», но в период пандемии таких стало примерно 50%, отмечает Аббясов.

Создает ли приток молодежи риски для МФО

Заемщики микрофинансовых компаний традиционно имеют более низкие скоринговые баллы, чем клиенты банков, напоминает Волков. Но модель бизнеса МФО позволяет им работать с более рисковыми сегментами клиентов.

Качество молодых заемщиков вполне приемлемо для риск-профиля многих игроков, соглашается Уклеин: «Передовые МФО в своей риск-политике используют широкий спектр данных, вплоть до информации от мобильных операторов, платежных агрегаторов или моделей поведения в соцсетях, поэтому проникновение в этот клиентский сегмент для них не всегда сопряжено с углублением рисков».

Финансы
Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции Фото:  Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Важный элемент контроля рисков — уровень одобрения заявок. Микрокредиторы весьма консервативно подходят к оценке молодых заемщиков, замечает Аббясов: «Наш анализ показывает, что возраст играет роль при одобрении займов. Тренды линейны, то есть если человеку от 30 до 39 лет, то у него уровень одобрения будет выше, чем в предыдущей возрастной группе, но ниже, чем в следующей». Рост доли выдач займов молодежи собеседник РБК объясняет тем, что «они гораздо охотнее берут займы, чем более зрелые заемщики», хотя одобряют их реже.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: микрозаймы , молодежь
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