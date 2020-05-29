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Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

Клиенты МФО по итогам нерабочего апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты по 4,5 млн займов — более 40% от их общего числа, оценили в БКИ «Эквифакс». Это максимум с 2016 года. Эксперты АКРА прогнозируют рост просрочки до 50%
Фото:  Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото:  Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Месяц в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса негативно сказался на качестве портфеля микрофинансовых организаций (МФО). На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд руб. и достиг 34,3% от всего портфеля, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть у РБК). К проблемным БКИ относит микрозаймы, платежи по которым не вносились свыше 90 дней (NPL90+). Еще на 1 апреля на такую просрочку приходилось 32,1% от портфеля, а на 1 марта — 30,5%.  

В общем числе займов доля просроченных выше: к 1 мая количество таких ссуд достигло 4,52 млн, или 40,7% от всех займов, против 38% на 1 апреля и 35,9% на 1 марта.

Рост NPL до 40% по итогам апреля — максимум за последние годы, говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Это рекорд по меньшей мере с декабря 2016 года, свидетельствует статистика бюро. Несколько раз показатель ранее приближался к этому значению, но не превышал его, добавляет Лагуткин.

Ссуды с ранней просрочкой в статистику не попадают, но их количество тоже увеличилось, продолжает он: «Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд руб.».

По данным «Эквифакса», на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд руб. В апреле он сократился более чем на 3% в денежном и количественном выражении. Сжатие отразилось на уровне просрочки, но основная причина — поведение клиентов, считает Лагуткин.

Почему россияне стали хуже платить по микрозаймам

Крупные МФО по-разному оценивают влияние кризиса и пандемии на состояние своих портфелей. Большинство игроков признают ухудшение платежной дисциплины заемщиков, даже если на уровне просроченной задолженности это пока не сказалось.

  • Уровень просрочки 90+ не вырос ни в апреле, ни в мае, утверждает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Но в категорию просроченных кредитов еще не попадают ссуды, выданные недавно. «Более показательна просрочка первого дня, которая в нашем случае увеличилась по сравнению с докризисным временем на 2–3 п.п.», — поясняет Пономарев. По данным платформы, 15% их заемщиков потеряли работу за время пандемии, а 35% столкнулись с падением доходов.

  • В апреле заемщики стали быстрее допускать первую просрочку, а собираемость на всех стадиях ухудшилась, констатирует гендиректор группы компаний Eqvanta (бренд «Быстроденьги») Андрей Клейменов. «Связываем это со сферой деятельности клиентов — в основном это работники сферы услуг, рабочие, доход которых имеет сдельный характер», — отмечает он.

  • На рост объемов просрочки повлияло не только реальное ухудшение финансового положения заемщиков, но и рост негативных ожиданий, считает заместитель гендиректора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков. Многие клиенты во время самоизоляции предпочитали не тратить сбережения на погашение долгов. «На пике негативных ожиданий заемщиков сокращение поступлений денежных средств по договорам займа достигало 25%», — приводит пример собеседник РБК.

  • Просрочка росла и потому, что у кредиторов было меньше возможностей собирать долги из-за карантинных мер и ограничений, сообщил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Он напомнил, что судебное взыскание во время режима самоизоляции приостановилось, а некоторые МФО просто не могли собирать займы дистанционно.

МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Долговая нагрузка у клиентов МФО

Больше половины микрозаймов в России (53,7%) выдаются заемщикам, которые платят по кредитам более 50% ежемесячного дохода, сообщал ЦБ.

Банк России также обращал внимание на высокую долю сверхзакредитованных клиентов, кто тратит на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода. В сегменте МФО на таких заемщиков приходится 36,9% выдач. Для сравнения: у банков к этой группе относится меньше четверти выдач.

Продолжит ли расти просрочка

Для микрофинансового рынка рост уровня просроченной задолженности на несколько процентных пунктов не является драматичным, считает председатель совета профильной саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев: «Хотя тенденция нас действительно беспокоит: в свете продлений режимных мер, связанных с COVID-19, не исключаем ее развития».

Текущая ситуация выглядит лучше ожиданий, думает гендиректор DF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко. «Многие субъекты России, получив право самостоятельно определять степень жесткости ограничительных мер, с самого начала двигались в сторону ослабления. Учитывая постепенную отмену периода нерабочих дней по стране и возобновление деловой активности, дальнейший прогноз можно охарактеризовать как сдержанно оптимистический», — заключает она.

Платежная дисциплина клиентов пока улучшается не так значительно, как хотелось бы, утверждает Быков из «МигКредита». «Ухудшение ситуации может произойти летом либо в начале осени, когда работодатели, поддерживавшие бизнес, исчерпают такие возможности и будут вынуждены продолжить сокращение персонала», — поясняет он.

Глубина проблем будет зависеть от развития ситуации с пандемией COVID-19, уверен Клейменов. «При отсутствии второй волны режима самоизоляции говорить о будущем усугублении ситуации с просрочкой не видим причин. Но при повторении сценария карантина и при продлении региональных жестких мер однозначно стоит прогнозировать увеличение безработицы и, как следствие, рост дефолта», — полагает гендиректор Eqvanta.

Рейтинговое агентство АКРА прогнозировало резкий рост неплатежей по микрозаймам. По оценкам экспертов, объем проблемной задолженности может превысить 50% совокупного портфеля компаний. Прогноз остается в силе, заявил замдиректора группы финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. «Апрель не будет пиковым месяцем по уровню проблемной задолженности в секторе. Учитывая высокую оборачиваемость портфеля микрозаймов, можно ожидать более существенного роста проблемной задолженности по итогам мая—июля», — заключил он.

Последствия для кредиторов

Микрофинансовые компании заметно ужесточили подход к оценке заемщиков этой весной, и это сдержит рост проблемных долгов в секторе, считает Мехтиев.

Риски МФО также смягчаются наличием уже созданных резервов, сообщил Асатуров. По оценкам АКРА, объем сформированных резервов соответствует 40–45% от портфеля.

«В марте—апреле, основываясь на изменениях оплат и прогнозном значении NPL по продуктам, мы нарастили объем резервов по портфелю на 30%. В мае видим тренд на улучшение показателей, будем корректировать резервы в сторону понижения», — отметил Клейменов из группы Eqvanta.

Последствия кризиса больше всего почувствуют МФО, которые не работают в онлайн-сегменте, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев: «По итогам [второго] квартала можно ожидать роста проблем, прежде всего у компаний офлайн-сегмента и небольших региональных игроков с неэффективными системами управления рисками, которых на рынке МФО большинство».

Ситуация в сегменте микрозаймов отразится и на сфере взыскания, утверждает Виктор Семендуев, член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА): «Рано или поздно, принимая во внимание текущие реалии, мы увидим рост предложений от МФО на рынке цессии (продажи долгов. — РБК)». Но МФО по-разному подходят к работе с просрочкой. «Для кого-то [NPL]90+ — это однозначная продажа портфеля, другие продолжают сами работать, в том числе и на судебной стадии», — напоминает собеседник РБК.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: МФО, микрозаймы, просроченная задолженность
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