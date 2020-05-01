МФО резко сократили средние суммы микрозаймов для россиян из-за кризиса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500% Общество, 06:43 Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе Общество, 06:40 Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Политика, 06:11 Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом Общество, 05:45 МВД Венесуэлы сообщило о предотвращении вторжения боевиков из Колумбии Политика, 05:10 Трамп анонсировал создание в США вакцины от коронавируса до конца года Общество, 04:48 AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств Общество, 04:02 Трамп заявил об отсутствии данных разведки в США о коронавирусе до января Политика, 03:39 Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому Политика, 02:50 Президент Сербии анонсировал отмену введенного из-за вируса режима ЧС Общество, 02:26 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек Общество, 01:54 Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России Общество, 01:41 В Праге установили доску и памятник бойцам Русской освободительной армии Политика, 01:38 Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания Общество, 00:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

МФО резко сократили средние суммы микрозаймов для россиян из-за кризиса

Кредиторы реагируют на снижение платежеспособности населения
Микрофинансисты ужесточают подход к заемщикам, хотя спрос на ссуды растет даже во время самоизоляции. Теперь МФО выдают займы в среднем на 6,5 тыс. руб. Они ужесточили кредитную политику, чтобы предотвратить всплеск неплатежей
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россияне на самоизоляции стали активнее обращаться за микрозаймами, но микрофинансовые организации (МФО) ужесточили подход к клиентам, следует из данных платежного сервиса CloudPayments. Аналитики компании изучили обороты 133 МФО, выдающих займы дистанционно. В период с 26 марта по 23 апреля средняя сумма онлайн-займов постоянно снижалась, к отчетной дате показатель сократился вдвое — с 13 тыс. до 6,5 тыс. руб. Это свидетельствует о желании кредиторов снизить риски, говорится в поступившем в РБК исследовании CloudPayments.

Аналитики обращают внимание, что спрос на новые займы стал хуже конвертироваться в выдачи. В апреле число онлайн-заявок на ссуды выросло на четверть по сравнению с мартом. С 26 марта по 8 апреля количество выданных онлайн-займов выросло на 35%, но в следующие две недели (с 9 по 23 апреля) упало на 17%.

МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

«В этот период МФО начали пересматривать скоринговые модели, снижая собственные риски невозврата долгов. Как результат, отказов в выдаче микрокредитов стало больше», — отмечают в CloudPayments. Платежный сервис входит в группу «Тинькофф» и позволяет принимать онлайн-платежи. В списке партнеров есть и микрофинансовые компании из топ-10, ежемесячный оборот в CloudPayments по ним составляет около 3 млрд руб., сообщили в компании.

Смена тренда за несколько дней

Крупные микрофинансовые компании подтвердили РБК, что из-за кризиса стали снижать размер выдаваемых ссуд. По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), в апреле средняя сумма займа снизилась до 7–8 тыс. руб. По итогам первого квартала она составляла 12,8 тыс. руб., показатель рос в течение всего прошлого года. В статистике БКИ учитываются ссуды, выданные не только онлайн, но и в отделениях.

Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам
Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В МФК «Займер» средняя сумма займа в апреле упала на 15% по сравнению с мартом, сообщил гендиректор компании Роман Макаров. «Ожидая возникновения сложностей с выполнением обязательств у россиян из-за сокращения доходов, мы временно снизили для отдельных категорий заемщиков доступные к выдаче суммы», — поясняет он. Этот подход применили многие игроки, которые специализируются на займах «до зарплаты» (PDL-займы). «Существовавший ранее тренд органического роста средней суммы займа сменился трендом резкого ее уменьшения всего за несколько дней», — констатировал глава «Займера».

Средняя сумма займа для новых и для повторных клиентов снизилась на 8%, примерно до 13 тыс. руб., отмечает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко. Она связывает это не только с ужесточением кредитной политики: «Более важная причина — снижение активности у повторных клиентов (около 10%). То есть клиенты берут заем только при крайней необходимости».

Речь идет не об органическом снижении запроса со стороны потребителей, а о политике самих кредиторов, считает председатель крупнейшей саморегулируемой организации на рынке СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «Причин может быть много: это и повышенные риски, связанные со снижением платежеспособности населения, и высвобождение (заморозка) значительного объема средств на реструктуризацию действующих займов в рамках «кредитных каникул».

Снижение средней суммы кредита предполагает более гранулированный портфель микрозаймов, что должно снижать кредитные риски на одного заемщика, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В совокупности с увеличением числа отказов в выдачах принимаемые меры должны в конечном итоге снизить нагрузку на капитал сектора, пояснил он.

Адаптация МФО к кризису

«Изменения в скоринг мы внесли еще в середине марта, когда стало понятно, с каким экономическим кризисом столкнется Россия», — отметила директор по клиентским продуктам МФК «МигКредит» Надежда Димченко. По ее словам, в апреле выдачи онлайн-займов были на уровне марта, несмотря на то, что компания ужесточила требования к клиентам.

Как отмечает Хорошко, в российских компаниях группы IDF Eurasia уровень одобрения с марта упал в два раза — до 5% от общего потока новых клиентов.

Россияне стали чаще ходить за кредитами в банки через две недели изоляции
Финансы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Оценивая дальнейшее развитие событий, смягчать кредитную политику в апреле не было смысла, поскольку сейчас мы по-прежнему прогнозируем последующее снижение платежеспособности населения в мае—июне», — признает Макаров из МФК «Займер».

МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса
Финансы
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По данным CloudPayments, с 26 марта по 8 апреля россияне гасили кредиты прежними темпами, хотя их доходы начали сокращаться. В следующие две недели апреля количество транзакций по возврату займов выросло на 20%. Но средняя сумма платежа уменьшилась — с 9,9 тыс. до 7,9 тыс. руб.

«Эффект от потери дохода в виде заработной платы обычно виден только через месяц. И с каждым последующим месяцем проблема нарастает с увеличивающимся коэффициентом. Поэтому заемщики возвращают чаще, но меньшими суммами, чтобы в период неопределенности по возможности войти с меньшей долговой нагрузкой», — заключают в CloudPayments.

Крупные МФО пока не фиксируют значительного ухудшения платежной дисциплины заемщиков. Но некоторые компании видят разницу в поведении старых и недавно обретенных клиентов.

«Клиенты, которые взяли займы в апреле, показывают достаточно хорошую платежную дисциплину по первым платежам. Это прямое следствие ужесточения скоринговых оценок и закручивания воронок, которые мы предприняли в марте. Однако в целом мы видим тренд на ухудшение платежной дисциплины по клиентам, которые были профинансированы до начала пандемии (в январе—феврале) и у которых сейчас наступают очередные платежи», — отмечает Димченко.

Ранее рейтинговое агентство АКРА прогнозировало серьезный рост неплатежей со стороны клиентов микрофинансовых компаний. Аналитики предупреждали, что объем проблемной задолженности может превысить половину совокупного портфеля микрозаймов.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Евгения Чернышова
Теги: МФО, микрозаймы
Материалы по теме
Эксперты спрогнозировали резкий рост неплатежей россиян по микрозаймам
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter