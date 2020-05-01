МФО резко сократили средние суммы микрозаймов для россиян из-за кризиса

Смена тренда за несколько дней

Крупные микрофинансовые компании подтвердили РБК, что из-за кризиса стали снижать размер выдаваемых ссуд. По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), в апреле средняя сумма займа снизилась до 7–8 тыс. руб. По итогам первого квартала она составляла 12,8 тыс. руб., показатель рос в течение всего прошлого года. В статистике БКИ учитываются ссуды, выданные не только онлайн, но и в отделениях.

В МФК «Займер» средняя сумма займа в апреле упала на 15% по сравнению с мартом, сообщил гендиректор компании Роман Макаров. «Ожидая возникновения сложностей с выполнением обязательств у россиян из-за сокращения доходов, мы временно снизили для отдельных категорий заемщиков доступные к выдаче суммы», — поясняет он. Этот подход применили многие игроки, которые специализируются на займах «до зарплаты» (PDL-займы). «Существовавший ранее тренд органического роста средней суммы займа сменился трендом резкого ее уменьшения всего за несколько дней», — констатировал глава «Займера».

Средняя сумма займа для новых и для повторных клиентов снизилась на 8%, примерно до 13 тыс. руб., отмечает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко. Она связывает это не только с ужесточением кредитной политики: «Более важная причина — снижение активности у повторных клиентов (около 10%). То есть клиенты берут заем только при крайней необходимости».

Речь идет не об органическом снижении запроса со стороны потребителей, а о политике самих кредиторов, считает председатель крупнейшей саморегулируемой организации на рынке СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «Причин может быть много: это и повышенные риски, связанные со снижением платежеспособности населения, и высвобождение (заморозка) значительного объема средств на реструктуризацию действующих займов в рамках «кредитных каникул».

Снижение средней суммы кредита предполагает более гранулированный портфель микрозаймов, что должно снижать кредитные риски на одного заемщика, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В совокупности с увеличением числа отказов в выдачах принимаемые меры должны в конечном итоге снизить нагрузку на капитал сектора, пояснил он.

Адаптация МФО к кризису

«Изменения в скоринг мы внесли еще в середине марта, когда стало понятно, с каким экономическим кризисом столкнется Россия», — отметила директор по клиентским продуктам МФК «МигКредит» Надежда Димченко. По ее словам, в апреле выдачи онлайн-займов были на уровне марта, несмотря на то, что компания ужесточила требования к клиентам.

Как отмечает Хорошко, в российских компаниях группы IDF Eurasia уровень одобрения с марта упал в два раза — до 5% от общего потока новых клиентов.

«Оценивая дальнейшее развитие событий, смягчать кредитную политику в апреле не было смысла, поскольку сейчас мы по-прежнему прогнозируем последующее снижение платежеспособности населения в мае—июне», — признает Макаров из МФК «Займер».

По данным CloudPayments, с 26 марта по 8 апреля россияне гасили кредиты прежними темпами, хотя их доходы начали сокращаться. В следующие две недели апреля количество транзакций по возврату займов выросло на 20%. Но средняя сумма платежа уменьшилась — с 9,9 тыс. до 7,9 тыс. руб.

«Эффект от потери дохода в виде заработной платы обычно виден только через месяц. И с каждым последующим месяцем проблема нарастает с увеличивающимся коэффициентом. Поэтому заемщики возвращают чаще, но меньшими суммами, чтобы в период неопределенности по возможности войти с меньшей долговой нагрузкой», — заключают в CloudPayments.

Крупные МФО пока не фиксируют значительного ухудшения платежной дисциплины заемщиков. Но некоторые компании видят разницу в поведении старых и недавно обретенных клиентов.

«Клиенты, которые взяли займы в апреле, показывают достаточно хорошую платежную дисциплину по первым платежам. Это прямое следствие ужесточения скоринговых оценок и закручивания воронок, которые мы предприняли в марте. Однако в целом мы видим тренд на ухудшение платежной дисциплины по клиентам, которые были профинансированы до начала пандемии (в январе—феврале) и у которых сейчас наступают очередные платежи», — отмечает Димченко.

Ранее рейтинговое агентство АКРА прогнозировало серьезный рост неплатежей со стороны клиентов микрофинансовых компаний. Аналитики предупреждали, что объем проблемной задолженности может превысить половину совокупного портфеля микрозаймов.