«РуссНефть» прокредитовалась опционом

Компания Михаила Гуцериева в 2026 году выкупит пакет своих акций у ВТБ

Госбанк, купивший 8,48% акций «РуссНефти» у банка «Траст», получил опцион на продажу в 2026 году этих бумаг самой компании за 21 млрд руб. Пакет на бирже сейчас стоит 15,5 млрд руб. Ранее Fitch снизило рейтинг «РуссНефти»

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

ВТБ, который в конце 2019 года приобрел 33,241 млн привилегированных акций (8,48%) «РуссНефти» Михаила Гуцериева у банка «Траст», получил опцион на продажу этих бумаг самой нефтяной компании за 21 млрд руб. Срок опциона — 2026 год. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Fitch, который есть в распоряжении РБК.

Как ВТБ получил опцион на продажу бумаг «РуссНефти»

Банк расценивает сделку с акциями «РуссНефти» как обеспеченный кредит, сообщил ранее РБК источник в ВТБ. Представитель банка отказался комментировать клиентскую информацию. РБК направил запрос в пресс-службу «РуссНефти».

«В 2019 году ВТБ приобрел акции у банка «Траст», в то время как «РуссНефть» гарантировала выкуп этих акций у ВТБ за 21 млрд руб. в 2026 году, которые мы прибавляем к скорректированному долгу «РуссНефти», — указано в отчете Fitch.

«Траст» в ноябре 2019 года пытался продать весь пакет привилегированных акций «РуссНефти» (25% уставного капитала), доставшихся ему в ходе санации Бинбанка племянника Гуцериева Микаила Шишханова. Тогда «Траст» оценил весь пакет в 62,2 млрд руб., а его треть (8,48%) — в 21,1 млрд руб. Но аукцион, состоявший из трех лотов, не прошел в связи с отсутствием заявок.

Ни ВТБ, ни «Траст» не раскрывали, по какой цене в итоге было продано 8,48% «РуссНефти». Но исходя из котировок на Московской бирже, этот пакет 30 декабря 2019 года стоил 18,3 млрд руб. А во вторник, 17 марта, бумаги компании подешевели до 15,47 млрд руб. Это произошло после обвала нефтяных котировок из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса, и развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+.

С ВТБ заключена форвардная сделка, банк будет получать доход за счет гарантированных дивидендов по привилегированным акциям, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. В ноябре 2019 года акционеры «РуссНефти» приняли новую дивидендную политику, которая предполагает, что минимальный объем дивидендов по привилегированным акциям вырастет с $40 млн до $60 млн. Таким образом, ВТБ, владеющий примерно третью таких акций, будет получать $20 млн дивидендов ежегодно ($140 млн за семь лет).

ВТБ — крупнейший кредитор «РуссНефти». В ходе годового собрания акционеров летом 2019 года старший вице-президент «РуссНефти» по экономике и финансам Ольга Прозоровская говорила, что компания должна банку $1,24 млрд. «Способность компании привлекать внешнее финансирование сдерживается кредитным соглашением с ее основным кредитором — ВТБ. <...> Если бы такого ограничения не было, мы полагаем, что компания имела бы возможность привлекать дополнительное финансирование от российских банков, хотя на практике это не подтверждено», — указано в отчете Fitch.

Почему у компании Гуцериева преддефолтный рейтинг

В начале марта Fitch снизило кредитный рейтинг «РуссНефти» с уровня B до ССС+ (преддефолтный) из-за ухудшения позиции ликвидности и недавних сделок с компаниями, аффилированными с Гуцериевым, указано в сообщении. «Последнее обстоятельство поставило под сомнение практику корпоративного управления у «РуссНефти», — отмечали аналитики агентства.

Ликвидность нефтяной компании ухудшилась из-за более низких цен на нефть и более высоких прогнозируемых дивидендов по привилегированным акциям, объясняет Fitch. «Хотя мы ожидаем, что «РуссНефть» будет генерировать положительный свободный денежный поток в 2020–2022 годах, его, вероятно, будет недостаточно для выполнения обязательств по погашениям кредита компании от ВТБ (около $90 млн в год) и в рамках сделки с Glencore в отношении долгосрочных авансовых платежей (около $50 млн в год)», — говорится в пояснении агентства.

К тому же в 2019 году «РуссНефть» заключила несколько сделок с аффилированными компаниями, включая гарантию по кредиту на сумму €267 млн, чтобы Гуцериев мог профинансировать покупки доли в Кузбасской топливной компании (еще в ноябре 2019 года стало известно о планах предпринимателя консолидировать КТК, а в конце февраля он получил 51,7% компании), и краткосрочный кредит, предоставленный аффилированной компании, на сумму около €200 млн.

В отчете «РуссНефти» за 2019 год по РСБУ говорится, что 26 декабря структура ВТБ «Бизнес-Финанс» предоставила компании Miraholl Holdings Limited Михаила Гуцериева гарантию на 23 млрд руб. до конца 2023 года, а нефтяная компания выступила гарантом по этой сделке. В конце прошлого года именно «Бизнес-Финанс» стала владельцем 8,48% «РуссНефти», выкупленных у «Траста». Теперь этот пакет принадлежит самому ВТБ, указано на сайте нефтяной компании. Гарантии, выданные Miraholl Holdings, это часть сделки по приобретению привилегированных акций, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Структура Гуцериева могла поучаствовать в выкупе бумаг у «Траста» и последующей их перепродаже ВТБ.

Представители «РуссНефти» и ВТБ отказались от комментариев.

«Эти недавние сделки указывают на слабую практику корпоративного управления [«РуссНефти»] и высокую подверженность риску влияния ключевого лица [Михаила Гуцериева], что отражено в рейтинге CCC+», — заключают аналитики Fitch.

Семье Гуцериева принадлежит около 30% уставного капитала «РуссНефти» через кипрскую Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО «Млада» (7,7%), ИК «Надежность» (4,95%) и «Ай Кью Джи Управление активами» (4,66%). У швейцарского трейдера Glencore — 23,46% (владеет этим пакетом через компанию Rambero Holding), у банка «Траст» остается 19,23%.