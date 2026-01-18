Пять человек погибли при пожаре в торговом центре в Пакистане

В торговом центре Gul Plaza в пакистанском города Карачи произошел пожар, пять человек погибли и 18 пострадали. Об этом сообщает пакистанский телеканал Geo.

Пожар в торговом центре разгорелся вечером 17 января. По данным телеканала, пожарные смогли локализовать около 60% возгорания. При этом спасатели не смогли попасть внутрь здания из-за высокой температуры. Они предполагают, что в горящем ТЦ могли находиться еще люди.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на антресольном этаже и распространился на цокольный и первый этажи. Причина пожара не установлена.

Как сообщил начальник пожарной охраны, во время тушения возгорания в здании произошел взрыв, из-за чего огонь распространился дальше. По его словам, причиной взрыва стала утечка газа. Кроме того, в ТЦ обвалилась часть стены.