Bloomberg узнал о сборе ФБР добровольцев для отправки в Миннеаполис

ФБР обратилось к агентам с призывом добровольно отправиться в Миннеаполис для «выполнения временных задач», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ФБР разослало сообщения агентам, в которых попросило помочь в поиске добровольцев для временного перевода в город. Однако, уточняют собеседники агентства, в сообщениях не были указаны конкретные задачи.

Ранее, 7 января, во время одного из рейдов агент ICE (иммиграционной таможенной службы) застрелили 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что ведомство ужесточило меры против участников беспорядков. По его словам, правоохранители провели несколько арестов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил применить в отношении Миннесоты закон о восстании, если политики штата «не подчинятся закону и не прекратят нападения профессиональных подстрекателей и мятежников на патриотов» из Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США.