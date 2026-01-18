 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о сборе ФБР добровольцев для отправки в Миннеаполис

Bloomberg: ФБР на фоне протестов призвало агентов отправиться в Миннеаполис

ФБР обратилось к агентам с призывом добровольно отправиться в Миннеаполис для «выполнения временных задач», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ФБР разослало сообщения агентам, в которых попросило помочь в поиске добровольцев для временного перевода в город. Однако, уточняют собеседники агентства, в сообщениях не были указаны конкретные задачи.

Почему Трамп пригрозил отправить армию в «восставшую» Миннесоту
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Ранее, 7 января, во время одного из рейдов агент ICE (иммиграционной таможенной службы) застрелили 37-летнюю жительницу Миннеаполиса Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что ведомство ужесточило меры против участников беспорядков. По его словам, правоохранители провели несколько арестов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил применить в отношении Миннесоты закон о восстании, если политики штата «не подчинятся закону и не прекратят нападения профессиональных подстрекателей и мятежников на патриотов» из Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Карева
ФБР Миннеаполис протесты добровольцы беспорядки США Миннесота
Материалы по теме
Власти Ирана призвали граждан выйти на улицы в знак протеста беспорядкам
Политика
В Дании и Гренландии прошли масштабные протесты против угроз США
Политика
Reuters сообщил о подавлении волны протестов в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Финские депутаты призвали Европу избавиться от влияния США Политика, 09:21
Telegraph рассказала о «секретном оружии» ВСУ на фоне нехватки бойцов Политика, 09:17
Как оформить налоговый вычет самостоятельно через нейросеть РБК х Сбер, 09:09
Какие акции принесли убыток более 60%. Топ-10 аутсайдеров 2025 года Инвестиции, 09:00
24 года Гуантанамо. Как устроена тюрьма США для террористов Общество, 09:00 
Bloomberg узнал о сборе ФБР добровольцев для отправки в Миннеаполис Политика, 08:47
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Москвичам пообещали пасмурный зимний день с 9-градусными морозами Общество, 07:53
Минобороны отчиталось об уничтожении 63 беспилотников за ночь Политика, 07:40
Два беспилотника сбили над Орловской областью за сутки Политика, 07:30
Пять лыжников погибли при сходе лавин в центре Австрии Общество, 07:23
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Беслане обломки дрона попали в жилой дом Политика, 07:16
Сколько заработали в прокате поддержанные Фондом кино фильмы. Инфографика Технологии и медиа, 07:01