«Траст» решил продать акции «РуссНефти» на 62 млрд руб.

«Траст» продает 25% «Русснефти» Михаила Гуцериева. Собеседники РБК и «Ведомостей» утверждают, что бизнесмен пока не подавал заявку на участие в торгах

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» планирует продать весь пакет кумулятивных привилегированных акций «РуссНефти», сообщается на портале Единой электронной торговой площадки. Внимание на это обратила газета «Ведомости».

Речь идет о трех лотах, начальная цена первых двух составляет 21,1 млрд руб., третьего — 20 млрд руб. Заявки будут принимать до 09:00 мск 12 ноября. Для участия в торгах нужно внести обеспечение в размере 500 млн руб.

Кумулятивные привилегированные акции занимают 25% уставного капитала «РуссНефти», всего их 98 млн. Ровно такое количество акций выставил на продажу «Траст».

Около 47% голосующих акций «РуссНефти» сейчас принадлежат семье владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Группа «Сафмар» пока не планирует участвовать в выкупе привилегированных акций «РуссНефти» у «Траста», сообщил РБК источник, знакомый с планами группы. Это подтвердил и близкий к Гуцериеву собеседник «Ведомостей».