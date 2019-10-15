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Бизнес ,  
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«Траст» решил продать акции «РуссНефти» на 62 млрд руб.
«Траст» продает 25% «Русснефти» Михаила Гуцериева. Собеседники РБК и «Ведомостей» утверждают, что бизнесмен пока не подавал заявку на участие в торгах
Русснефть RNFT ₽570,6 -0,83% Купить
САФМАР Финансовые инвестиции SFIN ₽457,4 -0,57% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» планирует продать весь пакет кумулятивных привилегированных акций «РуссНефти», сообщается на портале Единой электронной торговой площадки. Внимание на это обратила газета «Ведомости».

Речь идет о трех лотах, начальная цена первых двух составляет 21,1 млрд руб., третьего — 20 млрд руб. Заявки будут принимать до 09:00 мск 12 ноября. Для участия в торгах нужно внести обеспечение в размере 500 млн руб.

Кумулятивные привилегированные акции занимают 25% уставного капитала «РуссНефти», всего их 98 млн. Ровно такое количество акций выставил на продажу «Траст».

Около 47% голосующих акций «РуссНефти» сейчас принадлежат семье владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Группа «Сафмар» пока не планирует участвовать в выкупе привилегированных акций «РуссНефти» у «Траста», сообщил РБК источник, знакомый с планами группы. Это подтвердил и близкий к Гуцериеву собеседник «Ведомостей».

Представитель «Сафмар» не ответил на запрос РБК.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов заявил «Ведомостям», что за счет продажи акций «Русснефти» банк может снизить общий долг на 3,5% — всего «Траст» должен кредиторам, включая ЦБ, 1,8 трлн руб. По мнению аналитика АКРА Василия Тануркова, акциями могут заинтересоваться финансовые инвесторы, т.к. у данных бумаг понятная доходность, привязанная к стоимости нефти.

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«Траст» получил 25% «РуссНефти» после санации Бинбанка племянника Гуцериева Микаила Шишканова. В рамках соглашения с ЦБ собственники обязались перевести в «Траст» активы на более чем 300 млрд руб. — помимо доли в «Русснефти» банк непрофильных активов получил доли в девелоперах «Интеко» и «А101 Девелопмент» и агрохолдинги, включая 69% «Русгэйн Холдинга».

Авторы: Константин Нагаев, Тимофей Дзядко
Теги: «Траст», «Русснефть»
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