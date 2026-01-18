В трех аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса ограничили полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написала пресс-служба.
Росавиация подчеркнула, что эти меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск самолетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.
Ночью 18 января ограничения на полеты также ввели в аэропортах Волгограда, Тамбова, Краснодара, Пензы и Ульяновска. В Тамбове полеты возобновили спустя четыре часа, в Пензе — спустя час.
Кроме того, в Пензенской области ввели план «Ковер» и режим беспилотной опасности. О снятии плана «Ковер» губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в 05:18 мск.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко