 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса ограничили полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написала пресс-служба.

Росавиация подчеркнула, что эти меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск самолетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов.

В еще трех российских аэропортах приостановили полеты
Политика

Ночью 18 января ограничения на полеты также ввели в аэропортах Волгограда, Тамбова, Краснодара, Пензы и Ульяновска. В Тамбове полеты возобновили спустя четыре часа, в Пензе — спустя час.

Кроме того, в Пензенской области ввели план «Ковер» и режим беспилотной опасности. О снятии плана «Ковер» губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в 05:18 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты Кавказ Владикавказ Грозный Магас Росавиация
Материалы по теме
В еще трех российских аэропортах приостановили полеты
Политика
Два российских аэропорта ограничили полеты
Политика
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:27
Пять человек погибли при пожаре в торговом центре в Пакистане Общество, 06:19
FT увидела в идее Трампа по Газе конкуренцию с ООН Политика, 05:59
В трех аэропортах Кавказа ввели ограничения на полеты Политика, 05:42
Правила авиаперелетов в России изменятся с 1 марта Общество, 05:24
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
США заявили о гибели причастного к атакам ИГ в Сирии террориста Политика, 05:04
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Welt узнала о готовности в Раде отказаться от Донбасса Политика, 05:00
В еще трех российских аэропортах приостановили полеты Политика, 04:39
CNN узнал о предложении Трампа Луле да Силве войти в Совет мира Политика, 04:25
В Харькове возник пожар после взрывов Политика, 03:47
В Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 03:34
План «Ковер» ввели в Пензенской области Политика, 03:26
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Калининградом Общество, 03:07